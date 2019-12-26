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Общество

Депутат Александр Баев надеется, что Год Крысы будет плодовит на хорошие события

30.12.2019 14:43|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - белой металлической крысе. Депутат Псковской городской Думы, руководитель думской фракции КПРФ Александр Баев надеется, что Год Крысы будет плодовит на хорошие события.

- Назовите, пожалуйста, главные итоги уходящего года для страны, региона, города и лично для вас.

- Для региона это, конечно, выборы. Как ни крути, а все равно был определенный урок для нас и окружающих. Для страны - повысилось давление на оппозиционные партии. Мы это испытали и на местном уровне. Я в этом году был оштрафован за предвыборную агитацию. Для города - проведение Ганзейских дней. Это событие, которое вывело город на мировой уровень. Побольше народу узнало, что есть такой город Псков. Хотелось бы, чтобы это пошло нам на пользу. Еще один итог для города и Псковского района - завод «Титан-Полимер». Меня, к сожалению, не убедили, что этот завод принесет нам больше пользы, чем вреда. На данный момент я не получил убедительного ответа, что это предприятие будет развиваться в безвредном ключе.

- Чего вы ждете от 2020 года?

- Псковскому региону предстоят выборы на муниципальной уровне, которые станут большой тренировкой накануне большой избирательной кампании по выборам в Госдуму и областное Собрание. Городу тоже предстоит большая работа. Надеюсь, средства, заложенные в городском бюджете на 2020 год, позволят нам привести дороги в надлежащий вид. Собираются выделить большие средства, и, я надеюсь, что они будут использованы так, как должны. Не в конце года, как обычно, а тогда, когда это должно происходить. Планов много, и, я надеюсь, мы увидим результат.

- Традиционный неформальный вопрос. Символом 2020 года станет Белая металлическая крыса. Боитесь ли вы грызунов?

- Как раз недавно на одной из встреч рассуждали по поводу Года Крысы, и у меня сразу всплыла хорошая история о том, как крыса начала своему хозяину приносить деньги в дом в благодарность за то, что он ее кормит. Крыса - это грызун, и все привыкли к тому, что они приносят вред. Но грызун - это по сути хозяйственник, который приносит деньги в семью, у него многочисленная и плодовитая семья. Надеюсь, и Год Крысы будет плодовит на хорошие события. Хочется в это верить. Слишком много у нас в жизни тяжелых моментов, и хочется, чтобы она менялась в лучшую сторону.

- Был ли у вас или ваших родственников питомец мышь или крыса? Не планируете кому-нибудь из своих коллег или родственников подарить символ года?

- Да нет, у меня наоборот кошка против грызунов.

Теги: #Новый год #Гордума #ОМСУ #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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