Общество

Профсоюзные активисты Псковской области оценили уходящий год и поделились планами на будущее

В преддверии нового, 2020 года, профсоюзные активисты Псковской области оценили уходящий год и поделились планами на будущее.

Председатель первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» Денис Терехов:

— Год сложился неплохо. В этом году мы провели реструктуризацию заработной платы, теперь она полностью соответствует отраслевому тарифному соглашению, то есть какой минимальный размер оплаты труда в отраслевом тарифном соглашении прописан, такой и у нас. Кроме того, у нас увеличилась фиксированная часть заработной платы, и мы считаем, что это важное достижение. Из работы культурно-массового сектора хотелось бы отметить двухдневную поездку на Селигер – коллегам она очень понравилась и запомнилась, жаль, что не получилось взять всех. Но в планах на 2020 год у нас двухдневная поездка в Карелию, надеюсь, что всё получится.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «Вектор» Владимир Алексеев:

— Одним из событий, запомнившихся членам нашей первички, стал конкурс «Проф-Вектор 2019», который проходил по нескольким номинациям – «Проф.оплот», «Проф.искра», «Проф. Мастер», «Проф.новичок» и другие. Все активно участвовали, церемонию награждению провели с участием Псковского облсовпрофа – как раз в конце года. Кроме того, в этом году удалось оздоровить большое количество наших профактивистов в профсоюзном санатории «Хилово», и мы получили очень хорошие отзывы от них. Посмотрим, как начнется 2020 год, на каком виде профсоюзной активности нам придется сделать акцент – возможно, это будет и правозащитная деятельность. В любом случае, и организации досуга профактива мы также будем уделять серьезное внимание.

Председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Славянка» Валентина Редькина:

— Конечно, уходящий год не был легким, но именно трудности нас объединили, заставили собраться с силами, сосредоточиться на выполнении полученных заказов. А теперь ждем долгосрочного сотрудничества с новыми партнерами. Почему я об этом говорю в контексте профсоюзной деятельности? Потому что если у нас всё будет хорошо с работой, то хорошо будет и в профсоюзной организации. Но, хочу сказать, что и отдыхать мы тоже успевали: мы были на экскурсии в усадьбе Орехново (Пустошкинский район), в Петербурге, Смоленске, Минске, Витебске. Отпускной период у нас, как правило, в июле, так что мы практически всегда к нему готовы, успеваем построить планы. В уходящем году у нас традиционно проходили творческие выставки. Последняя была предновогодней, очень много было представлено мышек – символов наступающего года. У нас было около 70 участников, все они были награждены, у нас проигравших не бывает. И от 2020 года мы ждем только хорошего, хочется, чтобы у нас в жизни было больше добра, искренности, любви. Я благодарю всех своих коллег – за помощь, инициативу! Всех люблю, всех с Новым годом!

Председатель первичной профсоюзной организации Псковского областного колледжа искусств Светлана Буканова:

— Год был очень насыщенным. У нас подошел к концу срок действия нашего коллективного договора, и мы занимались разработкой нового. Был ряд вопросов, которые хотелось бы разрешить в рамках нового коллективного договора, мы провели много встреч со стороной работодателя, по каким-то моментам находили взаимопонимание, что-то решить не удалось, но работа идет. Занимались мы и правозащитной деятельностью в плане стимулирующих выплат нашим коллегам-концертмейстерам, несущим, по сути, педагогическую нагрузку. Но здесь работы еще много и на 2020 год. Кстати, в 2020 году хотелось бы активизировать и работу нашей студенческой профсоюзной организации.

Из достижений 2019 года хочется отметить, что в нашу профсоюзную организацию возвращаются ветераны, и они уже успели побывать в профсоюзном санатории «Хилово». Члены профкома принимают активное участие в работе комиссии по распределению стимулирующих выплат. К Новому году для детей членов профсоюза были очень хорошие подарки, коллеги это отметили.

Председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Ольга Еронен:

— Профсоюзная жизнь была очень активной, ведь людей до сих пор будоражит, например, пенсионная реформа, в нашей отрасли это связано с вопросом досрочного выхода на пенсию ряда специалистов, который разрешения не нашел. И это при том, что у нас до сих пор труд медицинских работников объективно не оценивается, в особенности труд тех людей, которые остаются как бы за кадром – это санитарки, сестры-хозяйки. Здесь роль профсоюза очень велика, хотя не всегда получается найти решение проблемы. Но в 2019 году у нас был принят новый коллективный договор, и нам удалось добиться увеличения процентов по выплатам за выслугу лет.

Замечу, что коллектив у нас замечательный трудолюбивый, ответственный, совестливый. Мы умеем не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. В прошлом году мы подружились с Псковским академическим театром драмы имени Пушкина, сходили на экскурсию, в ходе которой нас познакомили с историей театра, со всеми тайнами закулисья, показали мастерские, сцену, репетиции, а потом пригласили на спектакль. И вот уже второй год мы посещаем практически все премьеры и спектакли с большим удовольствием, посещаем выставки в галерее «Цех». Поэтому на конкурс «ПрофПрактики» мы представили проект «Театральный сезон», и одержали победу. Так что живем мы интересно, много ездим, и не только в другие города. Так, мы через облсовпроф побывали в Изборске, на пешеходной экскурсии по Пскову и все были в восторге. А главная задача на 2020 год – увеличить численность нашей профсоюзной организации. Мы все понимаем, что профсоюз – это сила, но силой мы становимся тогда, когда нас много.