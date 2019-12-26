Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей в приемной «Единой России»

Стал известен январский график встреч депутатов с гражданами в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9).

Откроет месяц приемов депутат областного Собрания, координатор парпроекта «Новая школа» Владимир Яников. Он выслушает граждан 9 января. На 15 января разговор с псковичами запланировал депутат ПОСД Алексей Васильев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и председатель областного Собрания Александр Котов рассмотрит просьбы и предложения граждан 16 января.

Заместитель секретаря регионального отделения партии по работе с депутатами и депутатскими объединениями, руководитель фракции «Единой России» в ПОСД Виктор Антонов проведен прием граждан 21 января.

Депутат ПОСД, координатор парпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова готова пообщаться с псковичами 22 января.

Депутат областного Собрания Лидия Драгунова ожидает псковичей 23 января.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», координатор парпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин выслушает псковичей 28 января, а координатор парпроекта «Здоровое будущее», депутат ПОСД Игорь Дитрих пообщается с земляками 28 января.

Также во второй половине дня с псковичами собираются встретиться депутаты городской Думы: Владимир Воробьев – 14 января, Григорий Стороненков – 15-го, Любовь Николаева – 16-го, Сергей Мусиенко – 21-го, Эдуард Белов – 22-го, Галина Неваленная 29-го января.

Кроме того, 23 января можно обратиться за поддержкой к руководителю фракции «Единая Россия» в ПГД, координатору партпроекта «Безопасные дороги» Денису Иванову.

Предварительная запись возможна по телефону 8(8112) 66-25-12.