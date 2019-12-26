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Общество

Наталия Соколова: 2019 год был очень богат на полезные и важные события

30.12.2019 13:45|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - белой металлической крысе. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала, что год был щедр на события и объяснила, почему символ 2020 года ей очень близок.

- Наталия Викторовна, что является главными итогами уходящего года для региона и лично для вас?

- Мне кажется, что в 2019 году было так много нужных и полезных событий, что очень трудно сразу все вспомнить. Я очень рада, что нам в регион пришло новое оборудование, например, в детскую областную больницу. В районах появляются спортивные игровые площадки, воркаут-площадки, даже стадионы. Я с радостью наблюдаю восстановление библиотек и домов культуры в муниципалитетах. Мне кажется, это очень важно. Если говорить глобально, то очень здорово, что наши памятники вошли в список ЮНЕСКО. Еще вспоминается Ганза, мы к ней очень долго шли. На мой взгляд, она прошла замечательно. Кстати, 2019 год стал годом утверждения символов региона, у нас появился герб, флаг и гимн. Мы были единственным регионом, который не имел своего флага.

Если говорить о работе уполномоченного, то у нас тоже очень много всего произошло. Год был насыщен встречами с людьми, работой с детьми, в том числе, в школах, в образовательных организациях. Я очень рада, что у нас появился детский совет, также мы провели детский форум. Кстати, благодаря поддержке общественных помощников, впервые были поданы заявки на гранты. Мы выиграли два гранта - областной и Росмолодежи. В этом году у нас появился совет отцов. Я рада, что эту инициативу поддержали в школах. Сегодня в разных школах города и в муниципалитетах активно создаются советы отцов, это говорит о том, что повышается роль и значение папы и в семье, и в обществе, это очень здорово.

Конец года был связан с работой по запрету употребления несовершеннолетними вэйпов, снюсов и иных психоактивных веществ. Я думаю, что в следующем году мы продолжим эту тему. Столько всего хочется рассказать... Из того, что лично мне запомнилось, - это сотрудничество с Псковским государственным университетом. Мы договорились о совместной работе и взаимодействии. Я очень рада, что вместе с врио ректора нам удалось договориться о проведении исследований по различным тематикам, которые необходимы органам системы профилактики и мне, чтобы лучше понять современных детей. В этом году у нас резонансное количество детей, которые благодаря губернатору, побывали в Москве - на елках, в океанариуме, цирке, на шоу Татьяны Навки. Очень много всего произошло.

- Чего вы ожидаете от 2020 года?

- Очень хочется, чтобы в мире было больше позитива и доброты, больше хороших новостей, больше счастья и радости. Я очень надеюсь, что в следующем году найду еще больше активных единомышленников, помощников среди родительской и педагогической общественности. На самом деле, вопросов много. Мы оставляем открытым вопрос транспортной безопасности. Будем работать над лекарственным обеспечением детей, над организацией отдыха и оздоровления, на средства реабилитации. Я надеюсь, что мы также будем продолжать совместную работу с спорт комитетом по продвижению значимости семьи и здорового образа жизни. Я очень рассчитываю, что в следующем году мы реализуем два наших гранта. Будем вести работу по всем направлениях. Я мечтаю, чтобы губернатор создал совет по вопросам семьи, детства, материнства и отцовства. Такой общественный совет, который мог бы мониторить ситуацию в регионе и вносить предложения по совершенствованию законодательства. Это было бы очень хорошим подспорьем для губернатора, чтобы объективно знать ситуацию.

- 2020 год будет годом белой металлической крысы, боитесь ли вы грызунов и как, в целом, к ним относитесь?

- Я родом из города Мышкин Ярославской области, поэтому символически это мой год. В Мышкине есть музей мыши, я неоднократно держала в руках и игрушечных мышек, и живых. Я не испытываю страха по отношению к ним, поэтому ожидаю от следующего года домашнего тепла.

Источник: Псковская Лента Новостей
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