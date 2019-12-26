Общество

Планы на 2020 год обсудили в Псковском Красном Кресте

В Псковском Красном Кресте состоялось очередное заседание президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, на котором были рассмотрены планы деятельности отделения на 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Как отметили выступающие, для Псковского Красного Креста следующий год будет не простым, но команда персонала и добровольных помощников регионального отделения РКК будет продолжать действующие проекты для помощи пожилым людям и детям в полном объеме.

Одним из главных вопросов стало обсуждение бюджета регионального отделения на следующий год. По самым скромным ожиданиям дефицит средств составляет более 334 тысяч рублей, в основном на оплату услуг для жизнеобеспечения программной деятельности. Это оплата коммунальных услуг и минимального количества штатных сотрудников.

В целях развития программной деятельности и её финансовой поддержки президиум регионального отделения утвердил Стратегический план развития ресурсов на 2020 год. В соответствии с ним региональное отделение должно усилить работу по финансовому обеспечению проектов и программ и значительно увеличить количество проводимых мероприятий по привлечению ресурсов из различных источников. Команда регионального отделения РКК рассчитывает на поддержку неравнодушных граждан и представителей бизнес-сообщества, а также надеется на поддержку грантовых заявок, направленных в Фонд Президентских грантов. Все это, по мнению президиума, может существенно улучшить состояние отделения и расширить деятельность, направленную на улучшение качества жизни пожилых людей.

Президиум отметил, что в поддержку деятельности отделения уже внесли свой вклад ряд организаций, среди которых ООО «Системные Решения» и ООО «Ивица».

Учитывая возможности регионального отделения и подписанные соглашения с партнерами, Президиум рассмотрел и принял План основных мероприятий Псковского регионального отделения на 2020 год. Как и прежде отделение Красного Креста в Пскове продолжит работу в профилактическом направлении, до августа сохранится деятельность проекта «Амбулаторная служба ухода и помощи пожилым людям, пострадавшим от национал-социализма», будет работать Служба милосердия в Великих Луках и грантовый проект, поддержанный Администрацией Псковской области «ЗОЖ открывает мир возможностей». В первом полугодии продолжится поддержка программы «Социальная защита детей» со стороны Норвежского Красного Креста и Псковское региональное отделение РКК сможет предоставить бесплатное питание для 140 детей. Уменьшение числа участников программы связано с ограниченными ресурсами и сокращением бюджета программы в Псковской области на 20% или на 1 074 237,70 рублей. В то же время следует отметить, что в рамках акции «Народный обед ребенку» за счет привлеченных средств будут профинансированы обеды для 15 детей в течение 5 месяцев, начиная с января 2020 года.

Благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь» Псковский Красный Крест сможет сохранить деятельность проекта «Клуб завтраков» для 6 пунктов питания для 200 детей из малообеспеченных и малоимущих семей в Бежаницком, Дедовическом, Красногородском, Пустошкинском, Псковском районах и городе Пскове.