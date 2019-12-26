Общество

Подарки к Новому году и Рождеству получили псковичи от депутатов гордумы

В преддверии Нового года и Рождества депутаты Псковской городской Думы принимают участие в праздничных мероприятиях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, депутат Григорий Стороненков поздравил с наступающим Новым годом педагогические коллективы дошкольных учреждений своего округа детский сад № 28 «Искорка» и № 27 «Аленушка». Депутат пожелал педагогам счастья и благополучия в Новом году и отметил, что в предновогодние дни каждый ощущает себя ребенком не зависимо от возраста. «Все мы ждем чуда, загадываем желания и создаем себе праздничное настроение», - сказал Григорий Стороненков.

В церкви Николая Чудотворца в Рождество состоится концерт, где выступят учащиеся Воскресной школы. При поддержке депутата по этому округу Елены Маницкой детям будет вручено 45 подарков. По словам депутата, подарки вручаются уже третий год подряд, и это стало доброй традицией. Кроме того, была оказана помощь строительными инструментами - сейчас в нижнем храме ведутся ремонтные работы.

При поддержке депутата гордумы Юлии Пожидаевой была оказана помощь детскими подарками на рождественскую елку в храме Александра Невского. Кроме того, сладкие подарки и фрукты были переданы во Всероссийское общество инвалидов. Депутат гордумы также активно поддерживает и принимает участие в акции «Доброго Пскова» - «Добрые авоськи». Суть акции в том, что в зале одного из торговых центров псковичи покупают готовые новогодние наборы, которые будут подарены детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам во время благотворительной елки в Доме офицеров. Псковичи активно участвуют в этой акции, но, к сожалению, подарков на всех детей не хватает. Поэтому депутаты подготовили и передали подарки, чтобы каждый ребенок прочувствовал радость праздника.