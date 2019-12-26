Общество

Жители деревни Шадинино поблагодарили Александра Козловского за помощь

Новые преобразования в деревне Шадинино начались еще в 2015 году. Тогда, в процессе объединении волостей Великолукского района населенный пункт был занесен в общероссийский классификатор территорий с ошибкой в наименовании деревни. В обновленной редакции указывается деревня Щадинино, тогда как ранее называлась Шадинино, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Александра Козловского.

На первый взгляд ошибка кажется незначительной, но жители деревни столкнулись с серьезными неудобствами при совершении юридически значимых действий в 2019 году. Постоянно в Щадинино проживают около 10 человек, в основном пожилых граждан, которые не имеют возможности самостоятельно заменить ранее оформленные документы.

Жители обратились за помощью в центр бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия», который от лица Депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Козловского направил письменное обращение к руководителю федеральной службы государственной статистики Павлу Малкову для решения проблемы жителей деревни.

В декабре этого года проблема была решена. Деревня вновь стала именоваться Шадинино.

«Хотим от имени всей деревни поблагодарить Александра Николаевича за то, что помогли вернуть нашу деревню», - говорит местная жительница Татьяна Ездакова.

«Для жителей деревни Шадинино эта ошибка могла повлечь определённые юридические проблемы, например, при оформлении документов купли-продажи или наследования. Александр Козловский направил обращение в Росстат и Псковское областное собрание депутатов. Этот вопрос был решен, принят в ноябре соответствующий областной закон, где прописано правильное название деревни. Теперь, в начале следующего года Псковстат внесет изменения в свои классификаторы», - пояснила ситуацию куратор центра юридической помощи «Земляки» Юлия Третьякова.