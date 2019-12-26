Общество

Реализация нацпроектов в Псковской области выходит на 100% - Михаил Ведерников

Реализация нацпроектов в Псковской области выходит на 100%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, подводя итоги 2019 года.

«Мы неплохо заканчиваем этот год по реализации нацпроектов. Мы выходим практически на 100%. Есть уже несколько направлений, по которым этот показатель достигнут. Это малый и средний бизнес, культура и экология. По остальным мы тоже идем в хорошем темпе», - подчеркнул губернатор, добавив, что его заместители, а также председатели комитетов несут персональную ответственность за результат реализации национальных проектов.

Главное, что удалось в 2019 году, по его мнению, - это сделать «псковский рывок». «Когда мы формировали бюджет 2018 года, мы отталкивались от доходной цифры в 26,7 млрд рублей. Сегодня мы точно понимаем, что в 2020 году бюджет перевалит за 40 миллиардов. Это почти 50-процентное увеличение, и, конечно, это сказывается на развитии всех проблемных сфер жизни региона: дорог, здравоохранения и, конечно, сферы ЖКХ», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что президент страны Владимир Путин определил 15 показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти, и по ним Псковская область заняла 42 место среди российских субъектов, «хотя по многим позициям мы традиционно были, к сожалению, в конце списка».

«Это дало нам возможность привлечь дополнительные средства. Псковской области выделен грант в размере 545 млн рублей. Это приличная сумма, деньги не «окрашены», они уже поступили на счет области, и с депутатами Псковского областного Собрания, с главами районов мы уже находимся в диалоге, чтобы определить, где решить проблемные моменты, а где дать дополнительный импульс для развития районов и региона в целом», - подчеркнул губернатор.

При этом Михаил Ведерников особо отметил конструктивную, системную и постоянную работу администрации региона с профильными министерствами и ведомствами, благодаря ему удается привлекать дополнительные средства из федерального бюджета.

«Допустим, только по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ мы в 2020 году получим совокупно порядка 1 млрд рублей, - пояснил губернатор. - … У нас износ систем по области в среднем составляет 78%, а на некоторых объектах - 95%. Вы прекрасно знаете, в каком состоянии у нас сфера ЖКХ находится, и, конечно, для нас принципиально важно построить работу таким образом, чтобы не просто затыкать какие-то дыры, а выводить работу в сфере ЖКХ на абсолютно новый уровень».

Также губернатор напомнил, что в Псковской области уже перевыполнен план реализации программы «Безопасные и качественные дороги». «Мы план перевыполним. Планировали 148 км дорог привести в порядок, уже приведено порядка 170 и, думаю, мы подберемся к 180 до конца года», - сообщил Михаил Ведерников. Тем не менее, все деньги в рамках программы освоены не будут. «Это связано с тем, что мы провели все конкурсы, у нас осталась экономия, мы отыграли ее и сейчас уже осталась «экономия от экономии», заключил губернатор.