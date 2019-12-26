Общество

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников УФСИН с Новым годом

По сложившейся традиции, в преддверии новогодних праздников, сотрудники Управления ФСИН России по Псковской области, надев костюмы главных героев Нового года - Деда мороза и снегурочки, поздравили детей своих коллег с наступающим Новым годом прямо на дому, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Девочки и мальчики, абсолютно в каждом доме, с нетерпением ждали сказочных гостей, переодетых в нарядные костюмы любимых персонажей. За новогодние стишки и веселые песенки ребята получили, из рук Дедушки Мороза, долгожданный подарок. Также, дети с удовольствием отгадывали загадки про зиму и водили хоровод вокруг елки.

«Мне очень нравятся новогодние праздники, это тот период, когда можно украшать свой дом, дарить и получать подарки. Вот поэтому я с радостью решила поучаствовать в создании зимнего чуда для детей, которые с удовольствием ждали нашего прихода и искренне радовались, встречая Деда мороза и снегурочку», - рассказала Татьяна Савельева, исполнившая роль снегурочки.