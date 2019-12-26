Общество

Михаила Ведерникова радует готовность псковских чиновников работать в режиме 24/7

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова радует готовность сотрудников администрации региона работать в режиме 24/7. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Приходя на работу в выходные дни, я с удовольствием вижу, что практически все председатели комитетов сейчас, в конце года, тоже на работе - и в субботу, и в воскресенье. Это говорит о том, что люди чувствуют ответственность. Раньше администрация области таким подходом похвастаться не могла», - пояснил гость студии.

Михаил Ведерников напомнил о разработанных критериях оценки деятельности глав районов Псковской области. «Их 18, во многом они естественным образом перекликаются с показателями эффективности высшего должностного лица субъекта, но есть и сугубо региональные моменты. Недавно мы с главами собирались, подводили итоги года, и я озвучил, что в следующем году мы тоже будем руководствоваться этими критериями», - отметил губернатор.

«Мой подход такой (и я главам его озвучил): если район готов брать на себя ответственность, мы будем предлагать дополнительные средства в первую очередь в эти районы. Если район не справляется со взятыми на себя обязательствами, тогда он встает в конец очереди, и пусть главы сами объясняют населению, почему так происходит, почему в одном районе усиленными темпами что-то строится, а с другого, наоборот, снимаются объекты, и деньги передаются тем, кто с этим справляется», - заключил Михаил Ведерников.