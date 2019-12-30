Общество

Выгодные новогодние акции действуют в булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината

Выгодные новогодние акции действуют в булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината.

В фирменных магазинах можно приобрести 3 багета по цене двух, они как нельзя кстати придутся к новогоднему столу.

Для сладкоежек у которых праздник не будет полноценным без десерта, действует скидка 15% на торты «Комплимент», «Шалунья», «Морозные узоры». Торт «Зимняя сказка» можно приобрести всего за 287 рублей, а торт «Подарочный» купить за 341 рубль.

Акции действуют во всех фирменных магазинах Псковского хлебокомбината: