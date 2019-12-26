Общество

Областные власти планируют запустить авиасообщение с Турцией и прямой поезд до Великих Лук

«Сейчас мы ведем переговоры по организации авиарейсов в Турцию. Также мы договорились с РЖД, что с начала годы попробуем прямой маршрут до Великих Лук в тестовом режиме. Если у жителей области он будет пользоваться популярностью, тогда сделаем его постоянным. Конечно, это будет стоить каких-то денег, но, я считаю, что транспортная доступность внутри региона принципиально важна», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

Губернатор напомнил, что со следующего года планируются ежедневные авиарейсы на Москву. «Более того, помимо «Азимута», еще одна компания высказала желание летать. Теперь они готовы это делать без дотаций из регионального бюджета, год работы аэропорта и авиакомпаний показал, что маршрут до Москвы рентабельный, там 95-98% заполняемости. То есть, будет ежедневная Москва, остаются рейсы в Сочи. Мы договорились о рейсах Псков-Анапа, Псков-Крым и Псков-Калининград. Мой коллега Антон Алиханов (губернатор Калининградской области- прим. ред.) уже заложил в своем региональном бюджете средства на софинансирование этих перелетов», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что также рассматривается вариант запуска рейс Псков-Санкт-Петербург. «Сейчас мы ведем переговоры с компаниями. Этот маршрут тоже может стать востребованным, но, конечно, это будут небольшие самолеты, до 50 мест. Мы предварительно поговорили с экспертами, полеты туда тоже могут быть популярными», - заявил губернатор.

Говоря о прямом железнодорожном сообщении между Псковом и Великими Луками, Михаил Ведерников заявил, что поезд будет идти гораздо меньше по времени, чем сейчас ходит автобус. «Вы, наверное, понимаете, что железнодорожные перевозки безопаснее. По предварительным расчетам, время в пути может занять около 5 - 5,5 часов. В пять утра поезд выходит, к 10 утра он здесь, стыкуется с «Ласточкой» в Питер. А в 5 часов дня, подвязавшись в «Ласточке», поезд уходит, и пассажиры, грубо говоря, в 10 вечера уже в Великих Луках», - рассказал глава региона.