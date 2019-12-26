Общество

Михаил Ведерников: Я считаю, что ситуация с «Титан-Полимером» абсолютно раздутая

«Мы очень внимательно подходим ко всем инвестиционным проектам. В том числе, очень внимательно смотрим на них с точки зрения экологии. Я считаю, что с «Титан-Полимером» абсолютно раздутая ситуация», - такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

«Первая очередь, по которой они сейчас прошли все согласования и начинают строить - это IV класс опасности. У нас в Псковской области 70 предприятий, которые имеют IV класс опасности, есть и предприятия, которые имеют более высокий класс», - заявил глава региона.

Михаил Ведеринков отметил, что несмотря на то, что на этом этапе строительства, общественные слушания не требовались, все равно прошло открытое обсуждение ситуации в подобном формате. «Единственное, конечно, я бы сделал слушания более широкими, чтобы и люди могли туда придти. В любом случае, мы с Общероссийским народным фронтом и с общественными структурами и организациями работаем в абсолютно открытом режиме. У нас нет задачи сделать здесь промышленную зону, вокруг которой ничего не будет расти. Ни в коем случае. Здесь уникальная природа, у нас огромное количество красивейших озер и это тоже привлекательный элемент для туризма и одна из визитных карточек Псковской области. Нужно развивать предприятия, нужно давать импульсы для развития экономики, но делать это не в ущерб экологии. Все дальнейшие действия, связанные с развитием «Титана» будут проходить в абсолютно открытом режиме для жителей», - заключил губернатор.