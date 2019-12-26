Общество

Михаил Ведерников: Я не дам превратить Псковскую область в помойку

Проблемы регионального оператора связаны еще и с тем, что это бизнес достаточно привлекательный, и игроки на этом рынке достаточно жестко между собой выясняют отношения. Нашему регоператору тоже досталось и от тех, кто раньше здесь работал и убирал мусор, и от тех, кто хотел сюда зайти. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы приняли решение, что мы не пойдем по пути смены регоператора, мы понимаем, что у нас в Псковской области начнут утилизировать мусор из Санкт-Петербурга и с Ленинградской области и, как выяснилось потом, еще и с Новгородской области. Я точно не дам превратить область в помойку. Определенные нападки на регоператора, в том числе информационные, связаны с попыткой передела этого рынка. Я считаю, что этого допустить нельзя, потому что мы вернемся в ситуацию «год назад», и насколько она затянется, неизвестно никому», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что на текущий момент еще не все проблемы с регоператором решены, несмотря на то, что вывоз мусора на сегодняшний день осуществляется даже с тех территорий, с которых он не осуществлялся никогда. «Контейнерных площадок все равно недостаточно. Только к 2020 году регоператор гарантирует установку всего необходимого объема этих площадок. Средства для этого он уже заложил. С другой стороны, хочу сказать, что у нас достаточно спокойно прошла «мусорная реформа», если сравнивать с целым рядом регионов. Хотя вопросы к регоператору были, и по начислению было очень много жалоб, я могу сказать, что мы еженедельно проводим совещание в администрации области. Сегодня регоператор очень оперативно реагирует на наши замечания. Где-то были несанкционированные свалки, где-то не вывозили мусор, но после реакции администрации, буквально в течение нескольких часов или суток все убирается», - заключил губернатор.