Общество

Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов с Новым годом и Рождеством

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов в традиционном видеообращении поздравил военнослужащих, сотрудников, ветеранов и гражданский персонал ведомства с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.

Главнокомандующий отметил, что уходящий год был насыщен важными событиями для всей страны и стал очередным этапом развития войск национальной гвардии.

«На высоком профессиональном уровне обеспечен общественный порядок на крупных массовых мероприятиях международного уровня. Повышена надёжность охраны важных государственных объектов. Приняты под защиту созданные в рамках общенациональных проектов комплексы транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму и на Чукотке. Совместно с коллегами из других ведомств личный состав войск активно участвовал в борьбе с терроризмом и экстремизмом, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечении охраны Государственной границы. Одним словом, проделана масштабная работа. И все вы – рядовые и генералы, кадеты и ветераны войск правопорядка – внесли свой вклад в решение ответственных задач, поставленных перед Росгвардией руководством страны», - сказал генерал армии Виктор Золотов.

Директор Росгвардии поблагодарил личный состав ведомства за безупречную службу, самоотверженность и верность долгу, а также выразил убеждённость, что в будущем году сплоченный коллектив Росгвардии достигнет новых положительных результатов в укреплении потенциала войск национальной гвардии, сохраняя передовые позиции ведомства в обеспечении правопорядка и безопасности.

Генерал армии Виктор Золотов выразил особую благодарность семьям, родным и близким росгвардейцев – тем, кто всегда ждет и любит, бережно хранит тепло домашнего очага. Самые добрые пожелания директор Росгвардии передал коллегам, которые встретят праздник на боевом посту.

«Друзья, от всей души желаю всем нам реализовать в новом, 2020 году намеченные планы и с честью выполнить поставленные задачи! Пусть исполнятся ваши самые сокровенные мечты. Мира, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким. Счастливого Нового года и Светлого Рождества! С праздником!» - завершил свое поздравление главнокомандующий войсками национальной гвардии.