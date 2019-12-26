Опубликован график работы отделений Сбербанка в новогодние каникулы

Псковское отделение Сбербанка поздравляет с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы в праздничные дни с 1 по 8 января.
С 1 по 7 января во всех офисах Сбербанка, расположенных на территории Псковской области, - выходные дни.
8 января работают 18 офисов:
|
Населенный пункт
|
Адрес
|
Время работы
|
Наличие обеда
|
г.Псков
|
проспект Рижский, д.29/31
|
08:30 19:30
|
нет
|
г.Псков
|
улица Коммунальная, д.41
|
09:00 19:30
|
нет
|
г.Псков
|
улица Яна Фабрициуса, д.10
|
09:00 19:00
|
нет
|
г.Псков
|
проспект Октябрьский, д.14
|
09:00 18:00
|
нет
|
г.Псков
|
проспект Октябрьский, д.23/25
|
08:30 19:30
|
нет
|
г.Печоры
|
улица Юрьевская, д.20
|
09:00 18:00
|
нет
|
г.Великие Луки
|
проспект Ленина, д.48
|
08:30 18:30
|
нет
|
г.Новосокольники
|
улица Советская, д.5
|
09:00 18:00
|
нет
|
г.Порхов
|
проспект Ленина, д.1
|
08:30 17:30
|
нет
|
г.Дно
|
улица Бисениек, д.2, литер А
|
09:00 18:00
|
нет
|
г.Себеж
|
улица Пролетарская, д.7
|
08:30 17:30
|
нет
|
г.Остров
|
улица 111 Стрелковой дивизии, д.14
|
08:00 17:30
|
нет
|
р.п.Струги Красные
|
улица Советская, д.16
|
08:30 17:30
|
нет
|
г.Невель
|
улица Ленина, д.34
|
08:30 18:30
|
нет
|
г.Великие Луки
|
улица Вокзальная, д.11
|
09:00 19:00
|
нет
|
г.Великие Луки
|
проспект Ленина, д.41
|
08:30 19:00
|
нет
|
г.Опочка
|
улица Коммунальная, д.14
|
08:00 17:30
|
нет
|
г.Псков
|
улица Труда, д.50
|
09:30 19:00
|
нет
С 9 января все офисы Сбербанка работают в установленном режиме.