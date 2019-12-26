Общество

Опубликован график работы отделений Сбербанка в новогодние каникулы

Псковское отделение Сбербанка поздравляет с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы в праздничные дни с 1 по 8 января.

С 1 по 7 января во всех офисах Сбербанка, расположенных на территории Псковской области, - выходные дни.

8 января работают 18 офисов:

Населенный пункт Адрес Время работы Наличие обеда

г.Псков проспект Рижский, д.29/31 08:30 19:30 нет г.Псков улица Коммунальная, д.41 09:00 19:30 нет г.Псков улица Яна Фабрициуса, д.10 09:00 19:00 нет г.Псков проспект Октябрьский, д.14 09:00 18:00 нет г.Псков проспект Октябрьский, д.23/25 08:30 19:30 нет г.Печоры улица Юрьевская, д.20 09:00 18:00 нет г.Великие Луки проспект Ленина, д.48 08:30 18:30 нет г.Новосокольники улица Советская, д.5 09:00 18:00 нет г.Порхов проспект Ленина, д.1 08:30 17:30 нет г.Дно улица Бисениек, д.2, литер А 09:00 18:00 нет г.Себеж улица Пролетарская, д.7 08:30 17:30 нет г.Остров улица 111 Стрелковой дивизии, д.14 08:00 17:30 нет р.п.Струги Красные улица Советская, д.16 08:30 17:30 нет г.Невель улица Ленина, д.34 08:30 18:30 нет г.Великие Луки улица Вокзальная, д.11 09:00 19:00 нет г.Великие Луки проспект Ленина, д.41 08:30 19:00 нет г.Опочка улица Коммунальная, д.14 08:00 17:30 нет г.Псков улица Труда, д.50 09:30 19:00 нет

С 9 января все офисы Сбербанка работают в установленном режиме.