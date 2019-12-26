Общество

Самый главный итог псковской Ганзы назвал Михаил Ведерников

Самый главный итог Международных Ганзейских дней Нового времени, состоявшихся в Пскове в июне текущего года, заключается в том, что псковский регион заявил о себе на международном уровне. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Удалось организовать работу и донести до всех заинтересованных сторон, что это важно. Честно скажу, делали все в ручном режиме, да и город, честно говоря, подготовили к Ганзе буквально за пару недель, в последний момент. В этой части я хочу Александру Николаевичу Братчикову (главе администрации города Пскова - ред.) публично сказать «спасибо» за объем работы, который он на себя взвалил и по подготовке города, и по работе с подрядчиками, - отметил губернатор. - Не все понимали, как должен выглядеть город. Это колоссальная работа, и за это спасибо и ему, и всей городской команде».

Отвечая на вопрос, что дало проведение Ганзейских дней псковскому региону, Михаил Ведерников отметил, что, во-первых, удалось привести Псков в порядок: «Вопросов, конечно, много еще, но он стал выглядеть существенно лучше, чем до этого». Также губернатор отметил «принципиально важные подходы командной работы и, конечно, помощь, оказанную нам из федерального центра».

«С точки зрения событийных мероприятий, у нас постоянную прописку получил Всероссийский праздник хорового пения. Также у нас теперь есть свой кинофестиваль «Западные ворота», он тоже будет ежегодным. Самое главное - мы заявили о себе в международном плане. Интерес действительно был искренний, неподдельный, и наши зарубежные партнеры с нетерпением ждут экономического форума, который у нас проходил в рамках Ганзейских дней и который мы планируем в 2020 году», - заключил Михаил Ведерников.