Общество

Губернатор Михаил Ведерников призвал псковичей перейти от пессимизма к деятельностному оптимизму

«Перейти от пессимизма к деятельностному оптимизму» призвал жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Одна из основных задач - нам надо от пессимизма переходить к деятельностному оптимизму, потому что в условиях, когда никто не верит, что что-то поменяется в лучшую сторону, когда все сидят, ничего не хотят делать и бубнят о том, что все это зря и ничего не получится, работать гораздо сложнее. Намного легче, когда есть поддержка людей, когда есть обратная связь», - пояснил глава региона, добавив, что в настоящее время ему очень легко работать, в том числе благодаря поддержке, которую он ощущает в социальных сетях.

«Мой Инстаграм превратился в живую обратную связь», - пояснил Михаил Ведерников.