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Разлетевшиеся по соцсетям фото ужасающих интерьеров Псковской инфекционной больницы были сделаны год назад

Разлетевшиеся недавно по соцсетям фотографии ужасающих интерьеров Псковской инфекционной больницы были сделаны год назад. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Много в последнее время было фотографий о том, как сегодня выглядит инфекционная больница; коричневые матрасы, грязное белье и так далее. Я поехал лично в этом убедиться. Эти фотографии были сделаны год назад, - отметил глава региона. - В этом году мы выделили миллион рублей, закупили новые матрасы, новые кровати. Я дал поручение еще определенные закупки произвести». По словам губернатора, «там еще есть, над чем работать, но выглядит все уже абсолютно не так, как раньше».

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Добавим, в этом году в Псковской области на оснащение учреждений здравоохранения оборудованием было потрачено порядка 1 млрд рублей. «В одной из больниц ангиограф стоит 75 млн рублей, мы такого себе позволить не могли никогда, и там проводят достаточно серьезные высокоточные операции. Передвижной аппарат УЗИ стоит стоимостью порядка 15 млн рублей. Это космос, там 3D-модели в цвете на экране с высоким разрешением. У врачей, которые работают на этом оборудовании, просто горят глаза. Это самая лучшая техника, которая вообще сегодня есть не только в России, но и в принципе в мире», - подчеркнул Михаил Ведерников.