Общество

Госдолг Псковской области снижается, но пока не теми темпами, как хотелось бы — Михаил Ведерников

«Госдолг Псковской области снижается, но пока не теми темпами, как хотелось бы», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Долг мы сократили почти на 2 млрд рублей, но сразу скажу, что, возможно, нам... придется взять коммерческий кредит. С учетом того, что у нас на счету уже полмиллиарда грантовых денег лежит, мы планируем взять кредит меньше. Поэтому долг снижается, но пока, к сожалению, не такими темпами, как хотелось бы, - сказал глава региона. - Мы ведем эту работу, я и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (премьер-министром РФ — ред.) говорил по этому поводу и попросил пересмотреть подходы, по крайней мере, для тех 10 регионов, где бюджетная обеспеченность наиболее низкая».

По словам Михаила Ведерникова, «за один год сделать из дотационного региона регион-донор просто невозможно, да и за пять лет это сложно сделать». «Но я считаю, те темпы, которые мы взяли, хорошие», - резюмировал губернатор.