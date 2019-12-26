Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Только для женщин
Защита машины от неприятностей
Новый год в «Аристократе»
Kids Mall в Пскове
Детская обувь для зимы
«Ростелеком»: Включайте праздники!
ПСБ: семейная ипотека
Недвижимость: изменения в 2020 году
Как защитить дом и офис зимой?
Рекомендовано самой природой
Желания ребенка надо исполнять
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодняя программа
Новый год 2020
 
 
 
ещё Общество 26.12.2019 14:250 Псковские школьные спортплощадки «от кутюр» 30.12.2019 19:190 Себежская детская школа искусств будет располагаться в новом здании 30.12.2019 19:030 Михаил Ведерников о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, итогах 2019 года и работе в режиме 24/7 30.12.2019 18:310 Президенту областной федерации шахмат вручены документы и знак международного арбитра 30.12.2019 18:151 Псковское УФСИН приняло участие в Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий  30.12.2019 18:000 Антон Минаков: От 2020 года я ожидаю большой предвыборной кампании и успехов на выборах
 
 
 
Самое популярное 25.12.2019 08:4710 Алексей Учитель вышел в свет с начинающей актрисой, как две капли воды похожей на Пересильд 24.12.2019 18:2527 Он утомил. Его ушли 23.12.2019 10:534 Псковская политическая низменность 24.12.2019 12:0118 Тысячи брендов с большими скидками: в Псков приходит новый формат торговли 30.12.2019 07:083 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников обратился с призывом к представителям регионального политического класса

30.12.2019 17:45|ПсковКомментариев: 0

У нас есть уникальная возможность в этом временном отрезке сделать так, чтобы качество жизни людей в Псковской области было гораздо выше. Давайте вместе это сделаем. С таким призывом к представителям регионального политического класса выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

В ходе беседы он также подчеркнул, что местные депутаты имеют «абсолютно свободный» доступ к губернатору для решения различных проблемных вопросов.

«В случае, если у кого-то из депутатов есть такая необходимость, я в приемной обозначил, чтобы искали возможность принять его в тот же день, когда депутат высказал желание обсудить со мной тот или иной вопрос. Конструктивная работа идет со всеми политическими партиями, это важно, потому что все заточены на результат, мы можем по-разному смотреть на то, как сделать так, чтобы в Псковской области жить стало лучше, но мы все хотим, чтобы это случилось», - подытожил Михаил Ведерников.

Теги: #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 1389 человек
30.12.2019, 19:190 Себежская детская школа искусств будет располагаться в новом здании 30.12.2019, 19:030 Михаил Ведерников о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, итогах 2019 года и работе в режиме 24/7 30.12.2019, 18:451 Реплика Донецкого: Разброд и шатания в «Псковпассажиравтотрансе» 30.12.2019, 18:390 Дорога в поселке Белый мох будет отремонтирована в следующем году
30.12.2019, 18:310 Президенту областной федерации шахмат вручены документы и знак международного арбитра 30.12.2019, 18:280 Специализированная программа по сохранению псковских памятников ЮНЕСКО будет создана с участием музейного и экспертного сообществ - Вера Емельянова 30.12.2019, 18:151 Псковское УФСИН приняло участие в Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий  30.12.2019, 18:090 В Пскове установят временный светофор возле храма Косьмы и Дамиана на время перекрытия части улицы Поземского
30.12.2019, 18:000 Антон Минаков: От 2020 года я ожидаю большой предвыборной кампании и успехов на выборах 30.12.2019, 17:570 Дождь обещают псковичам в последний день уходящего года 30.12.2019, 17:521 С отступающим! 30.12.2019, 17:450 Михаил Ведерников обратился с призывом к представителям регионального политического класса
30.12.2019, 17:312 Лидия Драгунова наградила победителей детского творческого конкурса 30.12.2019, 17:180 100 самых влиятельных псковичей-2019 30.12.2019, 17:150 В новогодние праздники псковские газовики перейдут на усиленный режим работы 30.12.2019, 17:003 Глава Минздрава рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году
30.12.2019, 16:590 Специалисты «Россети Северо-Запад» в Псковской области работают в режиме повышенной готовности в связи с усилением ветра 30.12.2019, 16:572 Я считаю, что команда у нас сформирована, работает она достаточно эффективно - Михаил Ведерников 30.12.2019, 16:560 Псковичей предупреждают об усилении ветра 30.12.2019, 16:430 В Роспотребнадзоре назвали процент употребляющих фастфуд школьников
30.12.2019, 16:331 В Печорском районе пресечена попытка незаконного пересечения границы четырьмя африканцами 30.12.2019, 16:180 Ульяна Михайлова поздравила новоржевских малышей с наступающим Новым годом 30.12.2019, 16:110 Михаил Ведерников: Выиграть выборы - это одно, а быть эффективным руководителем - это совершенно другое 30.12.2019, 16:040 В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина
30.12.2019, 15:520 Треть россиян еще не готова к встрече Нового года - опрос 30.12.2019, 15:510 Ганза и гарантийный ремонт дорог стали главными событиями 2019 года для Александра Братчикова 30.12.2019, 15:500 В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России 30.12.2019, 15:412 Армен Мнацаканян: В 2019 году регион показал себя с лучшей стороны в исполнении нацпроектов, мы никого не подвели
30.12.2019, 15:390 В Пскове сотрудники отдела вневедомственной охраны поздравили с наступающим Новым Годом родственников погибших коллег 30.12.2019, 15:340 В начале 2020 года будет выпущен евробуклет о псковских памятниках ЮНЕСКО 30.12.2019, 15:294 Сергей Пайст: Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники 30.12.2019, 15:262 Михаил Ведерников пожелал каждому региону такого сенатора, как Андрей Турчак
30.12.2019, 15:230 В Острове росгвардейцами задержан подозреваемый в краже 30.12.2019, 15:210 Самый главный итог псковской Ганзы назвал Михаил Ведерников 30.12.2019, 15:190 Почти 200 детей приняли участие в новогоднем фестивале детского творчества «Созвездие будущего» в Пскове 30.12.2019, 15:170 Наталья Ильина: В 2019 году для региона самым важным стало включение 10 памятников в список ЮНЕСКО
30.12.2019, 15:130 В Пскове будет объявлен конкурс на проект памятного знака ЮНЕСКО 30.12.2019, 15:120 Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов с Новым годом и Рождеством 30.12.2019, 15:100 Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора 30.12.2019, 15:080 Мы только в начале пути - Вера Емельянова о псковских памятника ЮНЕСКО
30.12.2019, 14:471 Губернатор: У нас выстроен достаточно конструктивный формат взаимодействия с местными общественно-политическими элитами 30.12.2019, 14:430 Депутат Александр Баев надеется, что Год Крысы будет плодовит на хорошие события 30.12.2019, 14:330 62 квартиры переданы Пскову для детей-сирот 30.12.2019, 14:270 Псковские росгвардейцы вернулись из служебной командировки в Северо-Кавказский регион
30.12.2019, 14:262 Михаил Ведерников: Я считаю, что ситуация с «Титан-Полимером» абсолютно раздутая 30.12.2019, 14:254 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 30.12.2019, 14:180 Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни 30.12.2019, 14:181 Ходите в театр! Это продлевает жизнь! - Дмитрий Месхиев об итогах уходящего года
30.12.2019, 14:100 Госдолг Псковской области снижается, но пока не теми темпами, как хотелось бы — Михаил Ведерников 30.12.2019, 14:051 Елена Полонская проявила себя как настоящий боец - губернатор 30.12.2019, 14:040 Губернатор продолжит жестко контролировать работу подрядчиков 30.12.2019, 14:023 Михаил Ведерников: Я не дам превратить Псковскую область в помойку
30.12.2019, 13:500 Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников УФСИН с Новым годом 30.12.2019, 13:472 Губернатор Михаил Ведерников призвал псковичей перейти от пессимизма к деятельностному оптимизму 30.12.2019, 13:463 Разлетевшиеся по соцсетям фото ужасающих интерьеров Псковской инфекционной больницы были сделаны год назад 30.12.2019, 13:450 Наталия Соколова: 2019 год был очень богат на полезные и важные события
30.12.2019, 13:431 Вера Емельянова: 2019 год был стабильным, успешным и прорывным 30.12.2019, 13:390 Опубликован график работы отделений Сбербанка в новогодние каникулы 30.12.2019, 13:331 Областные власти планируют запустить авиасообщение с Турцией и прямой поезд до Великих Лук 30.12.2019, 13:290 Михаила Ведерникова радует готовность псковских чиновников работать в режиме 24/7
30.12.2019, 13:271 В начале января в Пскове состоится концерт группы «Живая вода» 30.12.2019, 13:230 Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах обошлось великолукской организации в 310 тысяч рублей штрафа 30.12.2019, 13:181 Реализация нацпроектов в Псковской области выходит на 100% - Михаил Ведерников 30.12.2019, 13:140 62 км федеральных дорог приведено в нормативное состояние в Псковской области в 2019 году
30.12.2019, 13:100 Александр Козловский: Ганзейские дни - значимое событие 2019 года, которое прошло успешно 30.12.2019, 12:571 В Локнянском районе выявлен очаг бешенства 30.12.2019, 12:480 Жители деревни Шадинино поблагодарили Александра Козловского за помощь 30.12.2019, 12:470 Подарки к Новому году и Рождеству получили псковичи от депутатов гордумы
30.12.2019, 12:320 Планы на 2020 год обсудили в Псковском Красном Кресте 30.12.2019, 12:240 В 2020 году в Пскове планируют отремонтировать 18 улиц и дорог 30.12.2019, 12:101 Глава администрации Пскова объяснил, почему искусственная елка лучше 30.12.2019, 12:040 Более килограмма синтетических наркотиков изъяли псковские полицейские
30.12.2019, 11:561 Медведева попросили ввести для чиновников правила поведения на корпоративах 30.12.2019, 11:510 Областная библиотека приглашает на рождественский праздник 30.12.2019, 11:461 Два аншлага подряд: как прошел Венский Новый год в БКЗ. ФОТО 30.12.2019, 11:400 Великолучанин оштрафован за дачу взятки сотруднику ГИБДД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.