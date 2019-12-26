Общество

Михаил Ведерников обратился с призывом к представителям регионального политического класса

У нас есть уникальная возможность в этом временном отрезке сделать так, чтобы качество жизни людей в Псковской области было гораздо выше. Давайте вместе это сделаем. С таким призывом к представителям регионального политического класса выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

В ходе беседы он также подчеркнул, что местные депутаты имеют «абсолютно свободный» доступ к губернатору для решения различных проблемных вопросов.

«В случае, если у кого-то из депутатов есть такая необходимость, я в приемной обозначил, чтобы искали возможность принять его в тот же день, когда депутат высказал желание обсудить со мной тот или иной вопрос. Конструктивная работа идет со всеми политическими партиями, это важно, потому что все заточены на результат, мы можем по-разному смотреть на то, как сделать так, чтобы в Псковской области жить стало лучше, но мы все хотим, чтобы это случилось», - подытожил Михаил Ведерников.