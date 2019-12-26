Общество

Елена Полонская проявила себя как настоящий боец - губернатор

Глава Пскова Елена Полонская проявила себя как настоящий боец. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

«Она приняла ряд необходимых, может быть, непопулярных, но очень важных решений. Вы знаете, что значительные средства были сэкономлены, направлены в интересах жителей города. Депутаты, наверное, проголосовали не столько за Елену Полонскую, хотя это, безусловно, факт, сколько за ту модель взаимодействия, которая на сегодняшний день есть», - считает губернатор.

Глава региона отметил, что с Александром Братчиковым у него тоже выстроены конструктивные рабочие отношения. Так, губернатор и глава городской администрации согласовали на следующий год увеличение средств на ремонт дворов на сумму 100 миллионов рублей.

«Серьезные средства. Мне важно, если уж я договорился в федеральном центре о поддержке, чтобы мы оперативно получили деньги на региональный уровень, оперативно приняли решение, отдали их в муниципалитет. Они тоже оперативно приняли все необходимые решения и обеспечили контроль за расходованием этих средств», - пояснил Михаил Ведерников.

В прямом эфире губернатор поблагодарил всех депутатов Псковской городской Думы за конструктивный подход и вовлеченность в решение вопросов города.