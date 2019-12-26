Общество

Михаил Ведерников пожелал каждому региону такого сенатора, как Андрей Турчак

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал каждому региону такого сенатора, как Андрей Турчак. Об этом глава региона заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

«С Андреем Анатольевичем у нас хорошие отношения. Он всегда помогает, сам инициативно какие-то вещи предлагает, если у нас есть необходимость в его поддержке, он всегда слышит и откликается», - пояснил глава региона.

Комментируя работу партии «Единая Россия» в Псковской области, губернатор отметил, что изменения в региональном отделении назрели очень давно.

«Александру Алексеевичу (Котову - ПЛН) нужно отдать должное, он во многом удерживал партию на достаточно высоком уровне, просто своим подходом, авторитетом и работоспособностью. Александр Козловский сейчас пришел, заявил, что готов принять на себя бразды правления. Пусть работает, время покажет. Мы со своей стороны будем помогать», - обозначил Михаил Ведерников.

Губернатор считает, что работа предстоит большая, потому что время меняется, и партия тоже должна меняться в зависимости от сегодняшних потребностей и запросов избирателя.