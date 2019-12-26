Общество

Псковские росгвардейцы вернулись из служебной командировки в Северо-Кавказский регион

Три месяца сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии несли службу на территории Северо-Кавказского региона, где обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

На родной земле спецназовцев встретил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Руководитель поблагодарил сотрудников за качественное выполнение служебно-боевых задач, отметив, что офицеры и бойцы спецподразделений добросовестно и профессионально исполнили свой служебный долг.

Завершилось мероприятие награждением отличившихся росгвардейцев.