Общество

Почти 200 детей приняли участие в новогоднем фестивале детского творчества «Созвездие будущего» в Пскове

Почти 200 детей из дошкольных учреждений Псковской области приняли участие в предновогоднем концерте, проведенном 29 декабря в Пскове в рамках фестиваля детского творчества «Созвездие будущего». Мероприятие состоялось в Доме офицеров, его программа состояла из музыкальных, хореографических и цирковых номеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Концерт вел Дед Мороз в современном, эстрадном, стиле, танцевал хип-хоп. Приехали дети из Пскова, Порховского, Великолукского, Куньинского районов. Было очень много хореографических номеров и много вокала: интересные дуэты, песенные композиции. Также были цирковые номера и пластические этюды», - рассказала хореограф, организатор фестиваля Светлана Карасева.

Фестиваль «Созвездие будущего» проходит в Псковской области ежегодно с 2006 года. На протяжении всего этого времени поддержку в проведении мероприятия оказывает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. За 12 лет существования фестиваля, участие в нем приняли порядка 12 тысяч дошколят. Благодаря участию в «Созвездие будущего», дети получают возможность продемонстрировать свое мастерство в музыке, танцах, театральном и изобразительном искусстве.



По словам Карасевой, она намерена сделать этот проект международным. Кроме того, организаторы фестиваля планируют провести гастроли по всей территории Псковской области.