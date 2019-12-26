Общество

Треть россиян еще не готова к встрече Нового года - опрос

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у своих клиентов, готовы ли они к встрече Нового года. Оказалось, что во всеоружии ждут праздника чуть больше половины россиян, или 62% опрошенных.

У многих ещё есть важные дела. Так, 68,8% путешественников не успели приобрести подарки всем друзьям и близким и планируют заняться этим в самое ближайшее время. 83% россиян пока не успели подумать о том, что будет на праздничном столе 31 декабря и признались, что их холодильники пусты.

При этом 14,7% клиентов OneTwoTrip подготовка к Новому году уже не слишком заботит — они отправились в путешествие. Для них теперь самое главное расслабиться и начать, наконец, отдыхать.

Опрос проходил на страницах OneTwoTrip в социальных сетях. В нём приняли участие 1 486 человек.