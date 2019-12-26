Общество

Ульяна Михайлова поздравила новоржевских малышей с наступающим Новым годом

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова сегодня, 30 декабря, побывала в гостях у воспитанников дошкольных образовательных учреждений Новоржевского района – в детском саду деревни Вехно и в садиках «Светлячок» и «Ленок», работающих в районном центре. Вместе с главой района Софьей Пугачевой и заместителем главы по вопросам социальной политики Аркадием Васильевым она поздравила детей с наступающим Новым годом и вручила им сладкие подарки. А воспитанники детских садов подарили гостье открытки и поделки, сделанные своими руками с помощью воспитателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

«Очень важно, завершая год, подарить маленькую радость тем, кто в канун Нового года очень ждет хороших впечатлений, ярких эмоций, исполнения своих желаний. Мы хотели подарить эту радость как можно большему числу детей. Профсоюзный подарок детям – это замечательная традиция, профсоюзам надо к ней возвращаться, надо брать на себя миссию по повсеместной организации ёлок, чтобы охватить вниманием и самых маленьких членов наших семей, и их родителей. С главой Новоржевского района Софьей Пугачевой, с ее заместителем Аркадием Васильевым мы сегодня эту миссию выполнили. И в свою очередь получили настоящий заряд радости от новоржевских ребяток, которые были искренне рады нас видеть. Мы посмотрели на наших малышей и поняли, что год прошел не зря, что ради этого момента стоило работать и бороться за решение социальных вопросов. Потому что в итоге всё решает детская улыбка. И мы искренне рассчитываем, что нам удалось создать хорошее настроение и у членов педагогических коллективов детских садов, и у родителей воспитанников», - отметила Ульяна Михайлова.

Добавим, что ранее новогодние подарки получили воспитанники дошкольных учреждений Славковской волости Порховского района, а также маленькие гости новогодних профсоюзных ёлок в Пскове.