Общество

В Пскове сотрудники отдела вневедомственной охраны поздравили с наступающим Новым Годом родственников погибших коллег

В отделе вневедомственной охраны Росгвардии состоялась встреча, в ходе которой начальник отдела полковник полиции Геннадий Виноградов поздравил с наступающими праздниками вдов сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Полковник полиции Геннадий Виноградов пожелал собравшимся крепкого здоровья и отметил, что мужественные поступки их близких навсегда останутся в памяти каждого сотрудника и военнослужащего Росгвардии.

Встреча прошла в душевной теплой обстановке. В ходе мероприятия вспомнили ушедших, обсудили насущные проблемы, поговорили о бытовых вопросах и планах на будущее. Родственники погибших правоохранителей выразили благодарность росгвардейцам за оказываемое внимание.