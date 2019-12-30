Общество

Олег Брячак: После трех лет под следствием я ничего не боюсь, а грызунов тем более

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года — Белой Металлической Крысе. Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак поведал, почему ему не страшны никакие грызуны, и в какой сфере планирует себя максимально реализовать в новом году.

- Олег Михайлович, что, по вашему мнению, стало главным событием уходящего года?

- Самое главное - что бюджеты Псковской области и города Пскова растут, и городской бюджет перевалил за 5 млрд рублей. Это отрадно видеть, будем надеяться, что в следующем году мы получим дополнительные дотации и будем максимально приводить город в порядок, чтобы не было стыдно перед горожанами и гостями города, чтобы всем было комфортно.

- Чего ждете от 2020 года?

- Мои ожидания связаны с тем, чтобы максимально эффективно отработать на почве законотворчества. У меня есть несколько серьезных значимых законопроектов, которые будут полезны гражданам. Также у нас в регионе в следующем году будут серьезные муниципальные выборы - более 1000 депутатов надо будет выбрать, поэтому мои основные усилия как руководителя регионального отделения «Справедливой России» будут направлены в том числе и на этот вопрос.

- Олег Михайлович, традиционный шуточный вопрос. Символом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Боитесь ли вы грызунов?

- Я после своих баталий, три года находясь под следствием, ничего не боюсь, а грызунов тем более.

- Не планируете кому-то из друзей или коллег подарить символ года?

- Честно говоря, мне уже несколько штук крыс или мышей ручной работы подарили. Но я со своей стороны тоже буду дарить мышек помимо других подарков, особенно детишкам.