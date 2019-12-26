Общество

В Роспотребнадзоре назвали процент употребляющих фастфуд школьников

Фастфуд и сладкие газированные напитки употребляют почти 78% школьников, впоследствии это может привести к развитию ряда серьезных заболеваний, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы опросили 15 тыс. школьников и их родителей, их членов семьи, и мы знаем теперь полностью, из чего состоит рацион школьников, не только то, что школьники едят в школе, непосредственно, чем их кормят, но и то, что они съедают дома», - приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, такой масштабный проект по изучению суточного рациона учеников в России еще никто не осуществлял. Исследование проводилось совместно с Академией медицинских наук и Научно-исследовательским институтом питания.

Его результаты показали, что 78% детей и подростков школьного возраста употребляют фастфуд и сладкие газированные напитки. Попова уточнила, что такое несбалансированное питание ведет к развитию эндокринных заболеваний и ожирения.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что ведомство уже подготовило ряд рекомендаций по питанию детей и будет продолжать следить за этой темой в 2020 году.

Попова также отметила важность того, что каждый регион должен иметь отдельные рекомендации по питанию школьников, а в 2019 году уже были выпущены методические рекомендации по питанию детей в Арктике и для детей с нарушениями обменных процессов.