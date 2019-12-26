Общество

Лидия Драгунова наградила победителей детского творческого конкурса

Депутат областного Собрания Лидия Драгунова поздравила победителей конкурса среди воспитанников детских садов на лучшую ёлочную игрушку. Новогодний конкурс проводился по инициативе парламентария в шести дошкольных учреждениях, расположенных на территории избирательного округа №6, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Победителей определило интернет-голосование. Призы и грамоты авторам лучших работ Лидия Драгунова вручила лично.

«Дорогие родители, воспитатели и дети! Огромное спасибо каждому, кто креативно, ответственно и с душой подошёл к нашему конкурсу. Каждая поделка уникальна! Это произведение искусства. К сожалению, не каждая игрушка смогла победить, но это конкурс», - обратилась с благодарностью ко всем, кто принимал участие в мероприятии, Лидия Драгунова.

Педагоги положительно оценили состоявшийся конкурс. «Спасибо за возможность провести это предновогоднее мероприятие с участием детей и родителей, - сказала руководитель псковского детского сада № 25 «Золотой ключик» Елена Кондратова. – У всех прекрасное настроение. Ребята получили море удовольствия, и, главное, они видят результаты своего труда».

Лидия Драгунова отметила, что независимо от занятого места все детские поделки будут переданы одиноким пожилым людям – ёлочные игрушки отправятся в Лавровский дом-интернат, Линовский дом престарелых, а также к ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны, проживающим в городе Пскове.