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Специалисты «Россети Северо-Запад» в Псковской области работают в режиме повышенной готовности в связи с усилением ветра

С 16.00 30 декабря в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» действует режим повышенной готовности. Меры приняты в связи с прогнозируемым ухудшением метеоусловий на территории региона. Ожидается, что в период с 17.00 до 20.00 по Пскову и области ожидается усиление западного и юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, в целях предупреждения аварийных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоданных. Усилен контроль за состоянием электрических сетей.

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В производственных отделениях электрических сетей приведены в готовность резервные источники энергоснабжения, мобильные подразделения, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает круглосуточная бесплатная телефонная линия 8-800-333-02-52, портал https://светлаястрана.рф/.