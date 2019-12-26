Общество

Псковское УФСИН приняло участие в Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий

В режиме видеоконференцсвязи УФСИН России по Псковской области приняло участие в Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в исправительных учреждениях Уголовно-исполнительной системы в 2019 году. Организаторами акции стала Федеральная служба исполнения наказаний России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Общее количество проведенных культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в учреждениях Псковской области составило более 2650, в которых приняли участие около 2420 осужденных. По итогам соревнований, проходивших в течение года, 11 отрядов осужденных были признаны «Лучшим отрядом ИУ».

В числе мероприятий также были условно досрочные освобождения осужденных, замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания, изменение вида исправительного учреждения и предоставление отпуска осужденным с выездом за пределы ИУ.

Как отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслав Иванов: «За 2019 год был проделан большой объём работы сотрудниками воспитательных служб по организации культурно-массовых, спортивных, интеллектуальных мероприятий для осужденных, с целью создания эффективных условий, способствующих социальной реабилитации отбывающих наказания».