Общество

Президенту областной федерации шахмат вручены документы и знак международного арбитра

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, на недавно прошедшем заседании Наблюдательного Совета ФШР, вручил Дмитрию Шахову документы о присвоении международного звания спортивного судьи по шахматам – «Международный арбитр». Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

Такое решение принято в 2019 году Президентским Советом ФИДЕ и утверждено главой Международной федерации шахмат Аркадием Дворковичем. Звание «Международный арбитр» учреждено Международной федерацией шахмат и присваивается спортивному судье по шахматам, имеющему международное звание –«арбитр ФИДЕ», за выполнение норм и требований по обслуживанию соревнований, сдавшего квалификационный зачет на знание Правил шахмат ФИДЕ, а также безупречное исполнение обязанностей спортивного судьи на соревнованиях международного и всероссийского уровней, где обсчитывает международный шахматный рейтинг.

Дмитрий Шахов стал первым за всю историю шахмат в Псковской области спортивным судьёй, кому присвоено звание «Международный арбитр». Президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов имеет высшую национальную квалификационную категорию спортивного судьи России – «Спортивный судья всероссийской категории», которая ему была присвоена в 2012 году. Свою спортивную карьеру шахматного арбитра глава областной Федерации шахмат начал в 2006 году с обслуживания городских, районных и областных соревнований, в том числе неоднократно был главным судьёй ежегодного Международного фестиваля «Псков». Начиная с 2013 года являлся шахматным арбитром, в том числе главным судьёй, чемпионатов СЗФО, а с 2017 чемпионатов России. В 2018 году Дмитрий Шахов впервые был приглашен для обслуживания Чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу, которые прошли в городе Санкт-Петербург.