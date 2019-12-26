Общество

Региональную социальную доплату к пенсии граждане смогут получить в первых числах января следующего года

Региональная социальная доплата к пенсии для граждан, чье материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области, установлена с 1 января 2020 года.

Синхронизация доставки региональной социальной доплаты к пенсии с графиком доставки пенсий за январь 2020 года осуществлена в соответствии с поручением министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В целях реализации данного поручения по распоряжению губернатора области Михаила Ведерникова комитетом по социальной защите Псковской области региональная социальная доплата к пенсии на расчетные счета граждан, открытые в кредитных организациях, будет направлена 3 января 2020 года. Через отделения почтовой связи граждане смогут получать региональную социальную доплату к пенсии с 5 января 2020 года.

Ожидается, что получателями региональной социальной доплаты станут более 29 тыс человек. На эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрено около 700 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

Постановление администрации Псковской области о региональной социальной доплате к пенсии утверждено в начале декабря на заседании администрации региона.

Все вопросы, связанные с начислением и выплатой региональной социальной доплаты к пенсии, можно задать по телефону «горячей линии» в комитете по социальной защите Псковской области: 8(8112) 299–111 и в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области по телефону: 69-64-05.