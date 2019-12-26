Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
ПСБ: семейная ипотека
Защита машины от неприятностей
Новый год в «Аристократе»
Только для женщин
Как защитить дом и офис зимой?
Kids Mall в Пскове
Недвижимость: изменения в 2020 году
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Детская обувь для зимы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодняя программа
Новый год 2020
Желания ребенка надо исполнять
 
 
 
ещё Общество 26.12.2019 14:250 Псковские школьные спортплощадки «от кутюр» 30.12.2019 20:200 Региональную социальную доплату к пенсии граждане смогут получить в первых числах января следующего года 30.12.2019 19:300 В Великих Луках идет подготовка к закрытию «Самарского» железнодорожного переезда 30.12.2019 19:190 Себежская детская школа искусств будет располагаться в новом здании 30.12.2019 19:030 Михаил Ведерников о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, итогах 2019 года и работе в режиме 24/7 30.12.2019 18:310 Президенту областной федерации шахмат вручены документы и знак международного арбитра
 
 
 
Самое популярное 30.12.2019 07:083 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО 30.12.2019 10:040 Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24 27.12.2019 20:5118 «Ракета» снова работает на Октябрьском проспекте в Пскове 28.12.2019 15:074 На Ольгинском мосту в Пскове столкнулись семь автомобилей. ФОТО 27.12.2019 20:0642 Кинотеатр сети «Silver Cinema» открылся в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Региональную социальную доплату к пенсии граждане смогут получить в первых числах января следующего года

30.12.2019 20:20|ПсковКомментариев: 0

Региональная социальная доплата к пенсии для граждан, чье материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области, установлена с 1 января 2020 года.

Синхронизация доставки региональной социальной доплаты к пенсии с графиком доставки пенсий за январь 2020 года осуществлена в соответствии с поручением министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

В целях реализации данного поручения по распоряжению губернатора области Михаила Ведерникова комитетом по социальной защите Псковской области региональная социальная доплата к пенсии на расчетные счета граждан, открытые в кредитных организациях, будет направлена 3 января 2020 года. Через отделения почтовой связи граждане смогут получать региональную социальную доплату к пенсии с 5 января 2020 года.

Ожидается, что получателями региональной социальной доплаты станут более 29 тыс человек. На эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрено около 700 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

Постановление администрации Псковской области о региональной социальной доплате к пенсии утверждено в начале декабря на заседании администрации региона.

Все вопросы, связанные с начислением и выплатой региональной социальной доплаты к пенсии, можно задать по телефону «горячей линии» в комитете по социальной защите Псковской области: 8(8112) 299–111 и в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области по телефону: 69-64-05.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 1394 человека
30.12.2019, 20:550 Общественности объяснили, почему были допущены ошибки на табличках у псковских памятников ЮНЕСКО 30.12.2019, 20:420 Разработки новых маршрутов и переобучения экскурсоводов требует включение псковских памятников в ЮНЕСКО - Тамара Шулакова 30.12.2019, 20:200 Региональную социальную доплату к пенсии граждане смогут получить в первых числах января следующего года 30.12.2019, 20:180 Необходимо обратить внимание не только на сохранность псковских памятников ЮНЕСКО, но и на их облик - эксперт
30.12.2019, 19:570 В Псковской области полицейские задержали наркосбытчика 30.12.2019, 19:300 В Великих Луках идет подготовка к закрытию «Самарского» железнодорожного переезда 30.12.2019, 19:190 Себежская детская школа искусств будет располагаться в новом здании 30.12.2019, 19:030 Михаил Ведерников о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, итогах 2019 года и работе в режиме 24/7
30.12.2019, 18:451 Реплика Донецкого: Разброд и шатания в «Псковпассажиравтотрансе» 30.12.2019, 18:390 Дорога в поселке Белый мох будет отремонтирована в следующем году 30.12.2019, 18:310 Президенту областной федерации шахмат вручены документы и знак международного арбитра 30.12.2019, 18:280 Специализированная программа по сохранению псковских памятников ЮНЕСКО будет создана с участием музейного и экспертного сообществ - Вера Емельянова
30.12.2019, 18:151 Псковское УФСИН приняло участие в Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий  30.12.2019, 18:090 В Пскове установят временный светофор возле храма Косьмы и Дамиана на время перекрытия части улицы Поземского 30.12.2019, 18:000 Антон Минаков: От 2020 года я ожидаю большой предвыборной кампании и успехов на выборах 30.12.2019, 17:570 Дождь обещают псковичам в последний день уходящего года
30.12.2019, 17:522 С отступающим! 30.12.2019, 17:450 Михаил Ведерников обратился с призывом к представителям регионального политического класса 30.12.2019, 17:312 Лидия Драгунова наградила победителей детского творческого конкурса 30.12.2019, 17:184 100 самых влиятельных псковичей-2019
30.12.2019, 17:150 В новогодние праздники псковские газовики перейдут на усиленный режим работы 30.12.2019, 17:003 Глава Минздрава рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году 30.12.2019, 16:590 Специалисты «Россети Северо-Запад» в Псковской области работают в режиме повышенной готовности в связи с усилением ветра 30.12.2019, 16:573 Я считаю, что команда у нас сформирована, работает она достаточно эффективно - Михаил Ведерников
30.12.2019, 16:560 Псковичей предупреждают об усилении ветра 30.12.2019, 16:430 В Роспотребнадзоре назвали процент употребляющих фастфуд школьников 30.12.2019, 16:331 В Печорском районе пресечена попытка незаконного пересечения границы четырьмя африканцами 30.12.2019, 16:180 Ульяна Михайлова поздравила новоржевских малышей с наступающим Новым годом
30.12.2019, 16:110 Михаил Ведерников: Выиграть выборы - это одно, а быть эффективным руководителем - это совершенно другое 30.12.2019, 16:040 В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина 30.12.2019, 15:520 Треть россиян еще не готова к встрече Нового года - опрос 30.12.2019, 15:510 Ганза и гарантийный ремонт дорог стали главными событиями 2019 года для Александра Братчикова
30.12.2019, 15:500 В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России 30.12.2019, 15:412 Армен Мнацаканян: В 2019 году регион показал себя с лучшей стороны в исполнении нацпроектов, мы никого не подвели 30.12.2019, 15:390 В Пскове сотрудники отдела вневедомственной охраны поздравили с наступающим Новым Годом родственников погибших коллег 30.12.2019, 15:340 В начале 2020 года будет выпущен евробуклет о псковских памятниках ЮНЕСКО
30.12.2019, 15:294 Сергей Пайст: Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники 30.12.2019, 15:262 Михаил Ведерников пожелал каждому региону такого сенатора, как Андрей Турчак 30.12.2019, 15:230 В Острове росгвардейцами задержан подозреваемый в краже 30.12.2019, 15:210 Самый главный итог псковской Ганзы назвал Михаил Ведерников
30.12.2019, 15:190 Почти 200 детей приняли участие в новогоднем фестивале детского творчества «Созвездие будущего» в Пскове 30.12.2019, 15:170 Наталья Ильина: В 2019 году для региона самым важным стало включение 10 памятников в список ЮНЕСКО 30.12.2019, 15:130 В Пскове будет объявлен конкурс на проект памятного знака ЮНЕСКО 30.12.2019, 15:120 Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов с Новым годом и Рождеством
30.12.2019, 15:100 Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора 30.12.2019, 15:080 Мы только в начале пути - Вера Емельянова о псковских памятника ЮНЕСКО 30.12.2019, 14:471 Губернатор: У нас выстроен достаточно конструктивный формат взаимодействия с местными общественно-политическими элитами 30.12.2019, 14:430 Депутат Александр Баев надеется, что Год Крысы будет плодовит на хорошие события
30.12.2019, 14:330 62 квартиры переданы Пскову для детей-сирот 30.12.2019, 14:270 Псковские росгвардейцы вернулись из служебной командировки в Северо-Кавказский регион 30.12.2019, 14:265 Михаил Ведерников: Я считаю, что ситуация с «Титан-Полимером» абсолютно раздутая 30.12.2019, 14:254 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти»
30.12.2019, 14:180 Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни 30.12.2019, 14:181 Ходите в театр! Это продлевает жизнь! - Дмитрий Месхиев об итогах уходящего года 30.12.2019, 14:100 Госдолг Псковской области снижается, но пока не теми темпами, как хотелось бы — Михаил Ведерников 30.12.2019, 14:051 Елена Полонская проявила себя как настоящий боец - губернатор
30.12.2019, 14:040 Губернатор продолжит жестко контролировать работу подрядчиков 30.12.2019, 14:023 Михаил Ведерников: Я не дам превратить Псковскую область в помойку 30.12.2019, 13:500 Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников УФСИН с Новым годом 30.12.2019, 13:472 Губернатор Михаил Ведерников призвал псковичей перейти от пессимизма к деятельностному оптимизму
30.12.2019, 13:464 Разлетевшиеся по соцсетям фото ужасающих интерьеров Псковской инфекционной больницы были сделаны год назад 30.12.2019, 13:451 Наталия Соколова: 2019 год был очень богат на полезные и важные события 30.12.2019, 13:431 Вера Емельянова: 2019 год был стабильным, успешным и прорывным 30.12.2019, 13:390 Опубликован график работы отделений Сбербанка в новогодние каникулы
30.12.2019, 13:331 Областные власти планируют запустить авиасообщение с Турцией и прямой поезд до Великих Лук 30.12.2019, 13:290 Михаила Ведерникова радует готовность псковских чиновников работать в режиме 24/7 30.12.2019, 13:271 В начале января в Пскове состоится концерт группы «Живая вода» 30.12.2019, 13:230 Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах обошлось великолукской организации в 310 тысяч рублей штрафа
30.12.2019, 13:181 Реализация нацпроектов в Псковской области выходит на 100% - Михаил Ведерников 30.12.2019, 13:140 62 км федеральных дорог приведено в нормативное состояние в Псковской области в 2019 году 30.12.2019, 13:100 Александр Козловский: Ганзейские дни - значимое событие 2019 года, которое прошло успешно 30.12.2019, 12:571 В Локнянском районе выявлен очаг бешенства
30.12.2019, 12:480 Жители деревни Шадинино поблагодарили Александра Козловского за помощь 30.12.2019, 12:470 Подарки к Новому году и Рождеству получили псковичи от депутатов гордумы 30.12.2019, 12:320 Планы на 2020 год обсудили в Псковском Красном Кресте 30.12.2019, 12:240 В 2020 году в Пскове планируют отремонтировать 18 улиц и дорог
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.