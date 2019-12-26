Общество

Себежская детская школа искусств будет располагаться в новом здании

Себежская детская школа искусств будет располагаться в новом здании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, 55 лет детская школа искусств существовала в очень стесненных обстоятельствах и, развиваясь, ей приходилось реализовываться в разных приспособленных помещениях. Теперь все отделения – музыкальное, хореографическое и художественное – будут работать в тесном взаимодействии.

Еще в августе 2019 года проект новой школы искусств находился на стадии согласования, а уже в конце декабря коллектив ДШИ, побывав на объекте, смог оценить масштаб проводимых работ.

Просторные светлые классы преображаются с каждым днем. Уже смонтированы электропроводка и пожарная сигнализация, произведена замена дверей, окон и полов, отопительной системы, установлен современный котел, а также центральная входная дверь.

Все кабинеты будут оснащены новой мебелью, закупленной в рамках национального проекта «Культура», а также музыкальными инструментами и учебной литературой.

«Открытие нового здания ДШИ будет радостным событием не только для коллектива школы, но и для всех себежан, потому что одному из самых старинных зданий в центре города – объекту культурного наследия Дому Кушлиса – предстоит еще обновиться. Будут проведены работы по реставрации кровли и фасада здания», - прокомментировали в ДШИ.