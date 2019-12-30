Общество

Определены управляющие организации для управления 58 домами в микрорайоне «Дружба» в Великих Луках

Успешно завершилась история, связанная управляющей компанией, прежде называвшейся ООО «УК Дружба» и управлявшей 58 домами в одноименном микрорайоне города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

Неоднозначная ситуация, связанная с переименованием указанной УК, расторжением этой управляющей организацией договоров с муниципальным предприятием «Аварийно-ремонтный участок», жилищно-ремонтной службой, МУП «ЕРКЦ», прекращением оплаты услуг ресурсоснабжающим предприятиям и появлением двойных квитанций в ящиках великолучан, активно обсуждалась в СМИ и социальных сетях.

Новым этапом истории стал отказ ООО «Надежда» (переименованной ООО «УК Дружба») от управления многоквартирными домами, ранее находившимися под её управлением. В связи с этим обстоятельством, а также с тем, что ООО «УК Дружба-Сервис» не имеет права на управление данными домами, администрацией города было принято решение о передаче указанных многоквартирных домов под управление другой управляющей организации.

Комментарий по данному поводу дал первый заместитель главы администрации города Великие Луки Юрий Власюк.

«На основании постановления правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 администрацией города Великие Луки было принято решение о передаче 51 дома из числа тех, которые были ранее под управлением ООО «УК Дружба» (она же ООО «Надежда»), новой управляющей организации – ООО «УК «Новый микрорайон», о чем был издан соответствующий нормативно-правовой акт – постановление администрации города Великие Луки от 26.12.2019 № 2728. В данном документе указан полный перечень домов, а также работ по управлению многоквартирными домами, – пояснил Юрий Власюк. – В остальных 7 домах из тех, которыми прежде управляла ООО «УК Дружба», жильцы самостоятельно выбрали управляющую организацию, они передали свои дома под управление МУП «Жилсервис». Об этом свидетельствуют протоколы общих собраний жильцов, отданные в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области. Все процедуры передачи домов выполнены с соблюдением необходимых правовых норм и требований законодательства. Комитетом по региональному контролю и надзору Псковской области внесены соответствующие изменения в лицензии и ООО «УК «Новый микрорайон», и МУП «Жилсервис». К примеру, приказ о внесении изменений в лицензию ООО «УК «Новый микрорайон» датируется 28 декабря 2019 года».

Таким образом, с 1 января 2020 года 51 многоквартирный жилой дом, из числа тех, которыми ранее управляла ООО «УК Дружба», находятся под управлением ООО «УК «Новый микрорайон».

Новая управляющая организация находится по адресу: ул. Вокзальная, д. 38, телефон +7 (81153) 9-46-82, и уже после новогодних праздников жильцы смогут обратиться по данному адресу с интересующими их вопросами.

«Директором ООО «УК «Новый микрорайон» является Татьяна Анатольевна Байрамова – хороший специалист, человек, имеющий большой опыт работы в данной сфере, знающий проблемы этих домов, – отметил Юрий Власюк. – В настоящее время штат работников уже набран, идёт заключение договоров с МП «Аварийно-ремонтный участок», жилищно-ремонтной службой, Единым рассчетно-кассовым центром города Великие Луки. Данная управляющая организация будет на законных условиях управлять указанными в постановлении жилыми домами до проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».

Такая же ситуация и с остальными 7 домами, самостоятельно определившими себе управляющую организацию. МУП «Жилсервис» также заключены все необходимые договора и с МП «Аварийно-ремонтный участок», и с жилищно-ремонтной службой, и с ЕРКЦ. Со всеми возникшими вопросами можно обратиться в представительство организации, расположенное по тому же адресу, что и офис ООО «УК «Новый микрорайон» – на улице Вокзальной, дом 38 или по телефонам +7 (81153)6-98-59, +7 (81153)6-98-60.

Завершается и эпопея с двойными квитанциями – в феврале жильцы получат квитанцию с указанием своей новой, законной управляющей организации.