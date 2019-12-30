Общество

Псковские росгвардейцы совместно с полицией обеспечат общественный порядок в новогоднюю ночь

Сотрудники псковской Росгвардии примут участие в охране общественного порядка во время проведения новогодних мероприятий на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы, совместно с полицией, обеспечат общественный порядок в новогоднюю ночь.

Для обеспечения общественной безопасности во время проведения массовых новогодних мероприятий на территории области, задействованы сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области.

Региональное управления Росгвардии напоминает, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии» запрещено ношение гражданами оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения.