Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Kids Mall в Пскове
Как защитить дом и офис зимой?
Новый год в «Аристократе»
Только для женщин
Защита машины от неприятностей
Детская обувь для зимы
Недвижимость: изменения в 2020 году
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Рекомендовано самой природой
ПСБ: семейная ипотека
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новый год 2020
Желания ребенка надо исполнять
Новогодняя программа
 
 
 
ещё Общество 30.12.2019 14:256 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 31.12.2019 12:550 Оперативный дежурный будет работать с 1 по 8 января в псковской инспекции труда 31.12.2019 12:471 Детский травматолог попросил не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек» 31.12.2019 12:410 Новогодний утренник для детей организовали псковские росгвардейцы 31.12.2019 12:290 Андрей Царев: В 2019 году Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» собрал более 90 млн рублей на различные мероприятия 31.12.2019 12:111 Александр Котов: Наступление Нового года объединяет всех нас верой в лучшее
 
 
 
Самое популярное 30.12.2019 07:083 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО 30.12.2019 10:040 Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24 30.12.2019 14:256 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 28.12.2019 15:074 На Ольгинском мосту в Пскове столкнулись семь автомобилей. ФОТО 28.12.2019 20:401 Патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность митрополиту Тихону за его труды
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов: Наступление Нового года объединяет всех нас верой в лучшее

31.12.2019 12:11|ПсковКомментариев: 1

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с наступающими праздниками. Поздравление опубликовано на сайте регионального парламента:

«Уважаемые псковичи! Дорогие земляки!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Время стремительно летит вперед. В нашем переменчивом мире то, что ещё вчера было актуальным, сегодня может быть уже несовременным, то, что было интересным, быстро становится скучным. Но есть особые моменты, которые, несмотря на быстрый ход времени, всегда одинаково долгожданны и любимы всеми без исключения. Наступление Нового года – не просто добрый и светлый праздник, это объединяющее всех нас событие, которое связано с верой во все лучшее.

В новогоднюю ночь мы обязательно загадываем желания, которые, по сути, очень схожи: мы хотим, чтобы наши близкие были здоровы и счастливы, чтобы в семьях царил мир и достаток, чтобы наша страна развивалась и процветала. Мы всегда ждем чуда, и оно обязательно будет, если наши новогодние желания станут мотивацией для созидательной работы на протяжении последующих 366 дней. Если каждый из нас приложит усилия, чтобы стать хотя бы чуть-чуть лучше, то и мир вокруг обязательно изменится к лучшему.

Будьте счастливы! С Новым 2020 годом!»

Теги: #Новый год #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 1409 человек
31.12.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» 31.12.2019, 13:000 Оставить все плохое в старом году пожелал Александр Козловский псковичам 31.12.2019, 12:550 Оперативный дежурный будет работать с 1 по 8 января в псковской инспекции труда 31.12.2019, 12:471 Детский травматолог попросил не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»
31.12.2019, 12:410 Новогодний утренник для детей организовали псковские росгвардейцы 31.12.2019, 12:290 Андрей Царев: В 2019 году Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» собрал более 90 млн рублей на различные мероприятия 31.12.2019, 12:111 Александр Котов: Наступление Нового года объединяет всех нас верой в лучшее 31.12.2019, 12:030 ВТБ начнет выдавать автокредиты в рамках госсубсидирования
31.12.2019, 11:540 Ярких путешествий пожелала псковичам в новом 2020 году компания «Славянский тур» 31.12.2019, 11:460 «Обратный отсчет»: Главные события, вызовы, успехи и провалы 2019 года 31.12.2019, 11:370 Строительство Крымского моста, поддержка семей и Ганза — Елена Полонская назвала главные события 2019 года 31.12.2019, 11:280 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: реальная и мнимая музеефикация
31.12.2019, 11:190 Наталья Федорова: В Псковском районе в 2019 году произошло знаковое событие - впервые бюджет района превысил миллиард рублей 31.12.2019, 11:080 Псковские росгвардейцы совместно с полицией обеспечат общественный порядок в новогоднюю ночь 31.12.2019, 11:010 Гражданин Литвы, находившийся в федеральном розыске, задержан в МАПП «Бурачки» 31.12.2019, 10:551 Интерактив: Под стеллажами в псковской «Ленте» бегает символ Нового года
31.12.2019, 10:330 В 2019 году Псковский драмтеатр почувствовал себя частью общего театрального пространства России - Марина Николаева 31.12.2019, 10:280 Пожарные потушили жилые дома в Стругокрасненском и Себежском районах 31.12.2019, 10:110 В деревне Чужбино Псковского района обезвредили артснаряд калибром 76 миллиметров 31.12.2019, 09:500 Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
31.12.2019, 09:301 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом. ВИДЕО 31.12.2019, 09:230 На пешеходном переходе на улице Карла Маркса в Гдове пенсионерка на иномарке сбила пенсионерку-пешехода 31.12.2019, 09:010 На Инженерной в Пскове иномарка сбила пешехода 31.12.2019, 09:000 Лучше всего новогодний фейерверк в Пскове будет виден с Октябрьской площади
30.12.2019, 22:080 Свиридовская «Метель» прозвучит в Псковской филармонии 7 февраля в программе, приуроченной к дням дуэли и гибели Пушкина 30.12.2019, 22:003 Работы на псковских памятниках ЮНЕСКО станут образцом того, как поступать с другими объектами культурного наследия в регионе - Ирина Голубева 30.12.2019, 21:440 Более 150 участников собрали чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою 30.12.2019, 21:350 Хороший материал с хорошим режиссером, да отзывчивый зритель, что еще для счастья актрисе надо - заслуженная артистка России Надежда Чепайкина
30.12.2019, 21:200 Определены управляющие организации для управления 58 домами в микрорайоне «Дружба» в Великих Луках 30.12.2019, 21:140 В псковском УФСИН прошли занятия по повышению антитеррористической защищенности 30.12.2019, 20:553 Общественности объяснили, почему были допущены ошибки на табличках у псковских памятников ЮНЕСКО 30.12.2019, 20:420 Разработки новых маршрутов и переобучения экскурсоводов требует включение псковских памятников в ЮНЕСКО - Тамара Шулакова
30.12.2019, 20:202 Региональную социальную доплату к пенсии граждане смогут получить в первых числах января следующего года 30.12.2019, 20:181 Необходимо обратить внимание не только на сохранность псковских памятников ЮНЕСКО, но и на их облик - эксперт 30.12.2019, 19:570 В Псковской области полицейские задержали наркосбытчика 30.12.2019, 19:300 В Великих Луках идет подготовка к закрытию «Самарского» железнодорожного переезда
30.12.2019, 19:190 Себежская детская школа искусств будет располагаться в новом здании 30.12.2019, 19:032 Михаил Ведерников о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, итогах 2019 года и работе в режиме 24/7 30.12.2019, 18:455 Реплика Донецкого: Разброд и шатания в «Псковпассажиравтотрансе» 30.12.2019, 18:390 Дорога в поселке Белый мох будет отремонтирована в следующем году
30.12.2019, 18:310 Президенту областной федерации шахмат вручены документы и знак международного арбитра 30.12.2019, 18:280 Специализированная программа по сохранению псковских памятников ЮНЕСКО будет создана с участием музейного и экспертного сообществ - Вера Емельянова 30.12.2019, 18:152 Псковское УФСИН приняло участие в Общероссийской акции по подведению итогов проведения культурно-массовых мероприятий  30.12.2019, 18:090 В Пскове установят временный светофор возле храма Косьмы и Дамиана на время перекрытия части улицы Поземского
30.12.2019, 18:000 Антон Минаков: От 2020 года я ожидаю большой предвыборной кампании и успехов на выборах 30.12.2019, 17:570 Дождь обещают псковичам в последний день уходящего года 30.12.2019, 17:522 С отступающим! 30.12.2019, 17:450 Михаил Ведерников обратился с призывом к представителям регионального политического класса
30.12.2019, 17:312 Лидия Драгунова наградила победителей детского творческого конкурса 30.12.2019, 17:1819 100 самых влиятельных псковичей-2019 30.12.2019, 17:150 В новогодние праздники псковские газовики перейдут на усиленный режим работы 30.12.2019, 17:003 Глава Минздрава рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году
30.12.2019, 16:590 Специалисты «Россети Северо-Запад» в Псковской области работают в режиме повышенной готовности в связи с усилением ветра 30.12.2019, 16:574 Я считаю, что команда у нас сформирована, работает она достаточно эффективно - Михаил Ведерников 30.12.2019, 16:560 Псковичей предупреждают об усилении ветра 30.12.2019, 16:430 В Роспотребнадзоре назвали процент употребляющих фастфуд школьников
30.12.2019, 16:331 В Печорском районе пресечена попытка незаконного пересечения границы четырьмя африканцами 30.12.2019, 16:180 Ульяна Михайлова поздравила новоржевских малышей с наступающим Новым годом 30.12.2019, 16:110 Михаил Ведерников: Выиграть выборы - это одно, а быть эффективным руководителем - это совершенно другое 30.12.2019, 16:040 В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина
30.12.2019, 15:520 Треть россиян еще не готова к встрече Нового года - опрос 30.12.2019, 15:510 Ганза и гарантийный ремонт дорог стали главными событиями 2019 года для Александра Братчикова 30.12.2019, 15:500 В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России 30.12.2019, 15:413 Армен Мнацаканян: В 2019 году регион показал себя с лучшей стороны в исполнении нацпроектов, мы никого не подвели
30.12.2019, 15:390 В Пскове сотрудники отдела вневедомственной охраны поздравили с наступающим Новым Годом родственников погибших коллег 30.12.2019, 15:340 В начале 2020 года будет выпущен евробуклет о псковских памятниках ЮНЕСКО 30.12.2019, 15:294 Сергей Пайст: Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники 30.12.2019, 15:264 Михаил Ведерников пожелал каждому региону такого сенатора, как Андрей Турчак
30.12.2019, 15:230 В Острове росгвардейцами задержан подозреваемый в краже 30.12.2019, 15:210 Самый главный итог псковской Ганзы назвал Михаил Ведерников 30.12.2019, 15:190 Почти 200 детей приняли участие в новогоднем фестивале детского творчества «Созвездие будущего» в Пскове 30.12.2019, 15:170 Наталья Ильина: В 2019 году для региона самым важным стало включение 10 памятников в список ЮНЕСКО
30.12.2019, 15:132 В Пскове будет объявлен конкурс на проект памятного знака ЮНЕСКО 30.12.2019, 15:120 Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов с Новым годом и Рождеством 30.12.2019, 15:100 Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора 30.12.2019, 15:080 Мы только в начале пути - Вера Емельянова о псковских памятника ЮНЕСКО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.