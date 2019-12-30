Общество

Новогодний утренник для детей организовали псковские росгвардейцы

30 декабря сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области устроили для детей настоящий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами русских народных сказок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, на импровизированной сцене перед маленькими зрителями разыгралось захватывающее представление с участием сказочных героев. Дед Мороз и Снегурочка поздравили малышей с праздником, провели увлекательные конкурсы, игры и вручили подарки.

Все роли в представлении очень профессионально исполнили псковские росгвардейцы.

Следует отметить, что проведение праздников в теплой семейной атмосфере давно уже стало хорошей традицией. В этом году в мероприятии приняло участие более 50 маленьких псковичей и их родителей.