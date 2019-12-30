Общество

Детский травматолог попросил не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»

Отказаться от катания на «ватрушках» и не давать маленьким детям самим взрывать петарды рекомендует заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев.

«Ни один новый год не проходит без обращений в травмпункт и приемное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Большая часть из них, как и в другие дни, - это жалобы на "острые животы" и бытовые травмы из разряда ребенок "упал с кровати"» , - сказал Брянцев «Интерфаксу».

Но, по его словам, в клинику поступают и дети со специфическими, так называемыми новогодними травмами, например, в результате запуска петард.

«Большую опасность представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что ребенок может остаться инвалидом. Мы призываем родителей, во-первых, требовать соответствующие сертификаты при покупке петард, и, во-вторых, не позволять запускать петарды маленьким детям самостоятельно», - предупреждает врач.

Брянцев также напомнил о рисках катания на «ватрушках» в не предназначенных для этого местах. Он отметил, что «ватрушки» и тюбинги опасны тем, что ими нельзя управлять, а при столкновении с преградой ребенок может получить травмы, которые иногда приводят к инвалидности. Травматолог настоятельно просит родителей «выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге, а лучше вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу старых-добрых санок, которые гораздо более маневренные».