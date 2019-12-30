Общество

Оперативный дежурный будет работать с 1 по 8 января в псковской инспекции труда

В праздничные дни с 1 по 8 января с 10.00 до 18.00 в Государственной инспекции труда в Псковской области будет работать оперативный дежурный. Связаться с ним можно по телефонам:

1 января - 8 8112 510013

2 января - 8 8112 510007

3 января - 8 8112 510013

4 января - 8 8112 510013

5 января - 8 8112 510012

6 января - 8 8112 510007

7 января - 8 8112 510013

8 января - 8 8112 510007.

Экстренную информацию о произошедших несчастных случаях на производстве можно направить по телефону-факс: 51-00-20, 51-00-12, 52-12-03 или по адресу электронной почты git60@rostrud.ru.