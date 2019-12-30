Общество

В Псковской области на российско-латвийской границе запрещен ввоз 17 коз

В Псковской области в МАПП «Бурачки», расположенном на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации, должностными лицами Управления Россельхознадзора был проведен ветеринарный контроль 17 коз, которые перемещались из Риги в Московскую область в специализированном транспортном фургоне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе проведения документарной проверки государственным инспектором было выявлено нарушение требований согласованного Еврокомиссией и Россельхознадзором ветеринарного сертификата на экспортируемых из Европейского союза в Российскую Федерацию племенных и пользовательских овец и коз. В ветеринарном сертификате отсутствовала информация, подтверждающая, что животные в период карантинирования находились под наблюдением представителя государственной ветеринарной службы РФ.

Кроме того, было обнаружено несоответствие информации о месте карантинирования, заявленной в ветеринарном сертификате Латвии, указанной в разрешении Россельхознадзора на ввоз животных.

Ввоз мелкого рогатого скота запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Животные возвращены на сопредельную территорию.