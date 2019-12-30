Общество

В отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности

В Пскове прошло совещание, на котором подведены итоги служебной-боевой деятельности подразделения за 2019 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В совещании принял участие начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. В своем выступлении он подчеркнул, что в отчетном периоде Федеральным государственным казенным учреждением «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области» реализованы меры, направленные на дальнейшее развитие службы вневедомственной охраны, повышение защищенности имущественных интересов граждан и юридических лиц, усиление антитеррористической устойчивости охраняемых объектов и жилого сектора.

В 2019 году сотрудниками вневедомственной охраны пресечено более 1200 правонарушений в отношении охраняемого имущества граждан и юридических лиц, выявлено 15 лиц находившихся в розыске. За совершение правонарушений, в полицию доставлено более 2500 граждан.

На пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступило 4521 сигнал тревоги. Краж с охраняемых объектов не допущено.

В ходе совещания, отличившиеся сотрудники, были поощрены благодарностями и ценными подарками.

В завершение, начальник отдела вневедомственной охраны полковник полиции Геннадий Виноградов поставил руководителям филиалов задачи на 2020 год.