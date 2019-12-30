Общество

Петр Крупеня встретился с псковичами, лишенными детства во времена фашистской оккупации

30 декабря руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня встретился с псковичами элегантного возраста, относящимися к узникам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и поздравил их с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

От гостей присутствовали Маина Ручьева, Раиса Кузина, Ольга Захарова, Лариса Кравцова и Юрий Сергеев.

Гости поблагодарили Петра Николаевича за поддержку и внимание. За чашкой чая обсудили результаты совместных мероприятий уходящего года и перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе по увековечиванию памяти детей-войны в Пскове.

В завершении встречи Петр Крупеня вручил гостям подарки.