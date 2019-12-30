Общество

Сотрудники оперативного отдела ИК-2 пресекли попытку доставки запрещенных предметов в учреждение

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела исправительного учреждения №2 УФСИН России по Псковской области, при попытке доставки запрещенных предметов, был задержан гражданин, при нем было обнаружено и изъято 3 свертка, в которых находилось 7 мобильных телефонов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По данному факту составлен административный протокол.

Отметим, что приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы является пресечение доставки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.