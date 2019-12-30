Власти Пскова поздравили псковичей с наступающим Новым годом. ВИДЕО

Треть россиян еще не готова к встрече Нового года - опрос

Ганза и гарантийный ремонт дорог стали главными событиями 2019 года для Александра Братчикова

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Армен Мнацаканян: В 2019 году регион показал себя с лучшей стороны в исполнении нацпроектов, мы никого не подвели