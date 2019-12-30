Общество

Андрей Турчак: В Новом году все задуманное обязательно сбудется

В Новом году все задуманное обязательно сбудется. Об этом говорится в новогоднем поздравлении секретаря Генерального совета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака. Он подчеркнул, что в эти праздничные дни каждый россиянин старается подарить любовь и заботу своим родным и близким, подводит итоги и строит планы на будущее.

«Верим, что в Новом году все задуманное обязательно сбудется, - отметил Турчак. - От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. В эти праздничные дни мы дарим любовь и заботу родным и близким, оглядываемся на минувший год и строим планы на будущее!»

В этом году, по его словам, партийцам удалось сделать многое. «Вместе мы помогали людям решать их проблемы, добивались строительства социальных и инфраструктурных объектов, закладывали основу для будущего развития в каждом регионе страны. И за каждое слово, за каждое решение, даже самое непростое – несли ответственность», - напомнил Турчак.

Подводя итоги, он отметил, что в 2019 год укрепилась как Партия, так и ее позиции, «Единая Россия» стала «более открытой и полезной для людей». «Но нам еще предстоит многое сделать для того, чтобы обеспечить каждому жителю России должную защиту, заботу и благополучие», - подчеркнул секретарь Генсовета Партии.

«Впереди у нас – новые цели и задачи, - подчеркнул Турчак. - Уверен, что вместе мы сможем их достичь в наступающем 2020 году. С праздником! Здоровья, удачи, успехов вам и вашим близким».