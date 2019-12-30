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Общество

Молодая мама выиграла автомобиль от супермаркета «Перекресток» в Пскове

31.12.2019 15:58|ПсковКомментариев: 0

Вчера, 30 декабря, в ТРК «Акваполис» в Пскове состоялся розыгрыш автомобиля среди покупателей супермаркета «Перекресток»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК «Акваполис», супермаркет «Перекресток», кроме автомобиля, разыграл еще более 80 призов и подарков от партнеров мероприятия.

Администрация ТРК «Акваполис» благодарит всех, кто пришел на праздник и принял участие в главном мероприятии уходящего года. Для участия в розыгрыше зарегистрировалось более 3000 человек.

В итоге главный приз выиграла молодая мама, находящаяся в декрете, Найле Мустафаева.

Ее номер выпал первым при розыгрыше и оказался удачным для нее и ее семьи. «Я верю в чудеса и теперь знаю, что мечты исполняются, особенно под Новый год! - сказала Найле при торжественном вручении ключей от автомобиля. - Я очень счастлива, буду ездить сама!»

 

Напомним, что акция проходила с 10 декабря. Принять участие в ней могли все покупатели супермаркета «Перекресток», сделав покупку от 500 руб.

Фото Татьяны Родиной

Теги: #Акваполис
Источник: Псковская Лента Новостей
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