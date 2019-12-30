Общество

Сельским музеям разрешили не применять онлайн-кассы

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 510-ФЗ, который разрешает муниципальным учреждениям культуры, расположенным в сельской местности, не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, к таким организациям относятся муниципальные музеи, дома культуры, ремесленные, этнокультурные и спортивные центры, муниципальные библиотеки и другие. Указанные изменения позволят снизить стоимость платных услуг этих учреждений. Ранее они были освобождены от обязанности применять онлайн-кассы при безналичных расчетах, теперь же это распространилось и на расчеты наличными.

При этом освобождение от применения контрольно-кассовой техники не будет распространяться на учреждения культуры, расположенные в городах, районных центрах или поселках городского типа.